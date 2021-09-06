美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）正向其他企業開放自家配送平台Spark Drive，如此一來，與該公司合作的獨立承包商司機也能為其他商家送貨。這意味著沃爾瑪搶攻「最後一哩路配送」商機，與眾多競爭對手未來勢必有番激戰。

　此項服務名為「沃爾瑪GoLocal」，能夠進一步強化該公司配送平台服務，令旗下合作司機得以承接更多付費送貨案件。最後一哩路指的是包裹送到顧客手中的最後一段行程，該領域競爭者眾多，Target送貨服務平台Shipt便是其一。

　沃爾瑪多年來採取雙重管道為客戶遞送商品，其一是與DoorDash等外送平台結盟合作，另一方法則是利用自家平台招募司機為其送貨。

　沃爾瑪如今開放自家配送平台，與該公司合作的司機未來不必穿著沃爾瑪制服，或駕駛掛有沃爾瑪名號的車輛，而這可望大幅提升其他連鎖零售商店使用該服務的意願。

　沃爾瑪高層主管舉例表示，當地糕餅店可利用此運送服務遞送蛋糕，而汽車維修廠也能透過此服務從零售商手中取得汽車零件。

　最後一哩路運送服務的商機龐大，該市場長期為物流巨頭或大型郵政公司霸佔，包括聯邦快遞（FedEx）、優比速（UPS）與美國郵政等。但這些企業商業模式高度依賴既定的配送網絡，以致於一日送貨服務能力受限。

　另方面，電商趨勢崛起推升配送需求，越來越多零售商希望以更快速度將商品交到消費者手上。比方說，亞馬遜提供300萬件商品特定地區一日送貨服務。而優步、DoorDash與Instacart等外送平台則雇用大量獨立承包商滿足各式商家運送需求。

　UPS在6月時表示，該公司正在研究推出一日送貨服務的可行性。聯邦快遞在部分市場已提供這類配送選項，目前也正測試利用機器人運送商品。

(時報資訊)

#沃爾瑪 #外送平台

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