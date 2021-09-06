美國證交會（SEC）為了防止投資機構或網路券商透過應用程式操縱投資人決策，近日針對投資交易「遊戲化」的議題展開為期30天的公眾評論期，未來不排除制定新規加強監管交易應用程式。

證交會主席詹斯勒（Gary Gensler）表示：「近幾年交易應用程式、財富管理應用程式及機器人投資顧問叢生。投資機構利用這些平台向散戶投資人提供投資建議，但許多時候這類功能可能鼓勵投資人增加交易頻率，投資更多不同產品或改變投資策略。」

證交會表示這回調查重點將鎖定金融業的「數位互動手法」，凡是投資機構利用社交媒體工具、投資遊戲或競賽、數位標章、手機應用程式通知或機器人顧問等數位管道與散戶投資人進行的互動都將列入調查範圍。

以網路券商羅賓漢（Robinhood Markets）為例，該公司透過推播、豐富圖表及熱門股選單來充實應用程式功能，提醒用戶經常登入交易帳號。Public Holdings及eToro兩家公司則是在應用程式中加入社交功能，能讓用戶追蹤其他投資人動態，並直接複製其他投資人的投資組合。

去年初以來美國一共新增超過2,000萬個證券交易帳戶，創下史上最高紀錄，且其中絕大部分新帳戶都來自投資新手。這些新手之所以一窩蜂投入交易市場，除了美股屢創新高引人入勝之外，市面上交易應用程式五花八門也吸引新手嘗試。

然而，這些應用程式是否刻意提供有利券商的投資建議成為證交會調查重點。根據2019年通過的法規，券商必須以客戶利益為優先考量。證交會表示：「針對特定用戶提供的證券交易溝通內容越客製化，這類溝通越有可能被視為投資建議。」

羅賓漢稍早強調，羅賓漢對用戶提供「簡單易取得的平台內容」，有助吸引更多不同族群的投資人投入交易市場，但羅賓漢將全力配合證交會調查。

(時報資訊)