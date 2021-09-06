以往是華爾街投資專家告訴散戶股票怎麼買，但今年散戶雄兵集體軋爆空頭大戶，讓華爾街震驚之餘也見識到鄉民投資客的力量，開始注意業餘散戶動向，作為預測市場走勢的參考。

　高盛、摩根士丹利等老牌投資機構，正在追蹤散戶投資人的交易熱潮。紐約和倫敦的避險基金，要員工仔細研究網路論壇Reddit、社群媒體推特或聊天軟體新創公司Discord，從中找尋投資契機。

　華爾街專業投資老手轉而向散戶取經，與年初散戶大軍軋空避險基金，在市場掀起滔天巨浪有關。Reddit討論群組「華爾街押注」（WallStreetBets）及線上券商羅賓漢（Robinhood）的業餘投資人，聯手爆買被華爾街大戶狠拋的GameStop等股票。

　26歲分析師梅塔（Priyesh　Mehta），在開曼群島對沖基金Bovell Global Macro Fund擔任顧問，他今年改從「華爾街押注」找投資靈感。

　他表示從沒想過一群投資人會在線上論壇聯手，目的在撼動股價。但今年1月GameStop的股價水漲船高後，他便用手機下載Reddit應用程式，然後開帳號加入論壇。

　梅塔開始辨認哪幾個帳號經常發文，代表這些用戶對群組有不小的影響力。他會監看論壇提醒對沖基金Bovell的基金經理人，那些被熱議的股票可能波動性大。他也會找尋可供公司做空的潛力股。

　這並非散戶投資人第一次引起華爾街注意。1990年代網路熱時期，當沖投資人首度如雨後春筍般冒出，到1999年美國證交會估計，從事當沖交易的剩不到7,000人。

　但拜美股開多頭派對之賜，如今當沖客人數又見激增。據JMP證券資料，今年上半散戶投資人開經紀帳戶（brokerage accounts）的數量新增1,000萬個。

　股票交易平台羅賓漢透露，迄至6月30日，旗下開設的資金帳戶有2,250萬個，多過3月底時的1,800萬個。

　在散戶熱捧帶動下，羅賓漢股價在8月時曾經出現單日狂飆50％的紀錄。

(時報資訊)

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主要市場指數

紐約道瓊
35369.09 -74.71(0.21%)
09/04
S&P500
4535.43 -1.52(0.03%)
09/04
Nasdaq
15363.52 +32.32(0.21%)
09/04
費半指數
3430.89 +19.57(0.57%)
09/04
日經225
29657.31 +529.20(1.82%)
13:56
南韓KOSPI
3199.23 -1.83(0.06%)
13:56
香港恆生
26102.11 +200.12(0.77%)
14:01
上證指數
3620.12 +38.39(1.07%)
14:01
深圳成指
14534.67 +354.81(2.50%)
14:01
英國FTSE
7138.35 -25.55(0.36%)
09/03
法國CAC
6689.99 -73.09(1.08%)
09/04
德國DAX
15781.20 -59.40(0.37%)
09/03

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