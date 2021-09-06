全球受疫情之苦，實體商店業績瞬間凍結，與之相關的零售供應商亦哀鴻遍野，有的關門大吉，也有的決心數位轉型，促成不少傳統老店轉戰線上，包括食材供應商、實體百貨業者、家具業者，或是烘焙業者、生技保養業等各行種的中小企業，但隨之而來的，是如何建構一個能即時反應需求的物流系統。前陣子不少媒體報導，民眾訂購的物資「不是不到，而是時候未到」，使其對中小企業物流管理品質打上問號，可見物流的品質穩定度，是電子商務中面對last-mile消費者最關鍵的一環。

傳統物流業可以分成公司自有與委外，但許多商業行為不僅有淡旺季之分，也有是否尖峰時刻之別，使得自建物流在忙時不夠用，閒時資源又閒置浪費，這樣看來，商家自建物流系統，是否既不科學，亦使得資源疊床架屋？但是，線上交易的確是大眾越來越依賴的生活模式，若實體店家要數位轉型參與電子商務，要如何解決物流的問題？我長期研究數位匯流，發現不少匯流成功的案例，因此思忖著，數位匯流是否會開始出現一種新模式，也就是物流匯流或是共享物流，來統合形形色色的商家及用戶的物流需求呢？

坊間一般較熟悉的快遞、貨運公司是諸如黑貓宅配或是新竹貨運，但是他們的物流服務在多樣化方面都略顯不足，只能算是傳統物流的一支，以上述符合數位新經濟大勢的共享物流來說，Lalamove似乎具代表性，怎麼說呢？其一，甚麼都送，物品小到一份文件、企業或個人贈禮派送，大到搬家時的家具或倉儲補貨，都能透過系統媒合司機，快速取件及配送。匯流的概念就是一應俱全，過去我們搬家找康福，文件請快遞，生鮮食物訂Uber Eats，現有即時物流媒合平台 Lalamove包辦所有選項。其二，提供個人宅配及企業的服務，24小時全年無休，能預約專屬車隊和司機，中小企業使用者還能多帳號統整清單，送禮送合約都在彈指之間，完全是服務的匯流，也同時可節省中小企業建置車隊的成本。其三，Lalamove利基於網路，多點運送跟回頭車等情境不用電話你來我往，GPS還能隨時追蹤貨態。

全球數位經濟因疫情而演變，後數位匯流於焉興起。前數位匯流經濟強調的是軟體、硬體、數位內容及應用的融合，而後數位匯流經濟強調的則是彈性、科技與共享（環保）的融合，這也是企業數位轉型真正的內核。在此時期，彈性生產、快速交貨、靈活管理才是企業生存競爭的關鍵，與其自建一個用時嫌少、不用嫌多的物流，倒不如依賴物流匯流平台，才更符合數位經濟的未來走向。

(時報資訊)