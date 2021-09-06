為推動資本市場發展，金管會於去年底宣布啟動「資本市場藍圖」，打造具前瞻性與國際競爭力之資本市場，近年陸續推出之財富管理2.0、信託2.0方案，均是在全球資金快速流動下，政策上引領業者掌握資金浪潮，強化管理能力，提升國際競爭力。在眾多變革中，我國之不動產投資信託基金（REIT）商品發展遲滯，為活絡我國不動產證券化市場，金管會於今（2021）年1月公布「證券投資信託及顧問法部分條文修正草案」，研擬不動產投資信託基金之發行採雙軌制，亦即除了原本依不動產證券化條例發行的信託架構REIT外，新增基金架構型態的REIT，並開放證投信事業可兼營。該基金型REIT有助擴大投信業者資產管理業務規模，各界均拭目以待。

近年隨著5G科技運用及綠能轉型，全球基礎建設投資興起，資產管理服務所需的專業技能已大異以往，亟待以國際化的視野推動修法變革，開啟新的基金管理格局，國際上REIT商品及管理規範正悄然轉變，值此修法之際，正是推動我國REIT制度改革，重新建立規範之契機。

我國不動產證券化商品發展落後，原因固然眾多，然一大原因是法令對於投資標的之限制造成業者難以施展，尤其我國環境下，商用不動產的租金報酬率偏低，以國內商用不動產作為組合之商品，發展上有其難度。現行不動產證券化條例有關投資標的及投資限制之規範，尚停留在立法時之嚴格規範。即「不動產」、「不動產相關有價證券」的定義，是於92年立法時建立之規範，「開發型不動產」的定義及投資限制，是98年修法時新增，此後法律即未再翻修。現行法律限制公募型基金投資於「開發型不動產」種類，僅限於公共建設，不及於開發階段之商用不動產，亦未允許以持有股權方式間接投資公共建設；投資海外不動產之規範，法令則限制僅能採不超過二層特殊目的工具（SPV）架構，且須對SPV百分之百控制及擁有，造成實務上困難重重，終致扼殺業者發展生機。此外，太陽能、風力發電等基礎設施及電廠，縱已運轉而有穩定收益，亦難以符合「不動產」之定義而作為REIT基金投資標的。

反觀國外REIT的投資架構與投資標的限制規範，均與我國不同，使REIT投資更有效率及彈性，以因應市場趨勢。新加坡REIT的發展成績斐然，新加坡強化其資產管理中心地位向來不遺餘力。2020年1月新加坡正式啟動「可變動資本公司」（VCC）架構，以政策鼓勵離岸基金遷回新加坡註冊，吸引海外資金。新加坡REIT除有不同組織架構可供選擇外，REIT投資海外標的或有價證券，法規均允許較高操作彈性。新加坡明文規定基金得透過持有未上市SPV部分權益之方式持有不動產，基金無須擁有百分之百控制權，實務上REIT藉由多層SPV架構以達稅務規劃及移轉便利之目的。在新冠疫情重創全球之際，REIT資產如為商場、飯店，REIT收益可能受到影響，然而新加坡的吉寶數據中心REIT（Keppel DC REIT）績效亮麗，吉寶數據中心REIT持有分布於八個國家18座數據中心，符合雲端商機潮流。近年來REIT投資標的更加多元，各種新型態的REIT正蔚為風潮，如電塔、物流中心、基礎設施基金，已躍為投資焦點。

再觀察香港房產基金之發展，香港REIT亦以投資海外標的為主，REIT持有的標的遍布全球，香港REIT法規亦未限制需由基金百分之百控制及持有SPV，以多層架構進行投資十分常見，而基金亦可透過SPV以聯權共有（joint tenants）或分權共有（tenants-in-common）之形式持有不動產，以保留彈性空間供基金考量最適當之投資方式。2020年12月香港更進一步開放基金得持有不動產之少數權益，不以控制為限，使投資更加靈活，以追趕新加坡腳步。

我國基金型REIT正要起步，惟觀察目前公布之投信投顧法草案，有關「不動產」、「不動產相關有價證券」、「開發型不動產」的定義及限制，均照抄不動產證券化條例十多年前的立法文字！而新加坡、香港近年均已持續修改法令使REIT發展更具彈性及競爭力！我國不動產證券化已上路18年，應推動REIT 2.0改革，期待基金型及信託型REIT，均能邁向國際化格局，於國際競爭上急起直追，尤其對於「不動產」、「不動產相關有價證券」的定義及「開發階段不動產投資」，得以考量新型態REIT需求及投資海外標的的可行性，鼓勵業者躍進，而非以老舊的法律框架造成基金商品之侷限，以符推動REIT多元化商品的良法美意，落實資本市場藍圖願景。

(時報資訊)