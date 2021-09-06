攸關生技產業租稅優惠的《生技新藥產業發展條例》年底落日，如今卻因再生醫療的定義有爭議，致卡關民進黨立院黨團，為此，兩大財經首長國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花日前攜手拜會民進黨立院黨團，盼化解民進黨內立委疑義，拚年底前通過修法，讓生技產業租稅優惠再延長十年至2031年底。

知情官員透露，這次修法不僅將生技產業租稅優惠再延長十年，更重要的是，政府將大力扶植生技代工業（CDMO），尤其是新冠肺炎疫情期間，為了解決疫苗供應荒，亞洲正掀起疫苗代工競賽，韓國已取得AZ、莫德納、Novavax等四種國際大廠疫苗代工或協議，日本、越南也積極探詢國際疫苗大廠合作機會，台灣也要加入競賽。

政府目的是希望培植生技業的台積電，台積電做的是晶圓代工，而生技CDMO指的是受託研發及製造生產的代工業。有關疫苗代工，台灣目前除了向美國莫德納爭取授權生產mRNA疫苗外，蛋白質次單位的Novavax也在規劃中。國衛院已進行台灣量產能量盤點，並透過經濟部積極洽談中，包括東洋、國光、台康生都是潛在合作對象。

《生技新藥產業發展條例》年底落日後，經濟部已提出《生技醫藥及精準健康產業發展條例》接軌，其中，最大亮點是將生技代工業（CDMO）納入租稅優惠適用範圍。草案明定「受託開發製造生產」新藥及新劑型製劑、高風險醫材、再生醫療、精準醫療、數位醫療及其他策略性產品，納入租稅優惠擴大適用範圍。行政院並已在3月底完成草案初審。

惟行政院完成草案初審後，民進黨內卻有立委認再生醫療的定義有爭議，主張生技新藥條例修法待衛福部的再生醫療三法釐清再生醫療定義後，再一併送立法院審議，因此，生技新藥條例修法遲遲未排入行政院會討論通過，送請立法院審議。

眼看生技新藥條例落日在即，衛福部的再生醫療三法又遙遙無期，龔明鑫、王美花日前聯袂拜會民進黨立院黨團，希望能將生技新藥條例修法和再生醫療三法脫勾處理，拜託立院務必在年底前通過《生技醫藥及精準健康產業發展條例》。

(時報資訊)