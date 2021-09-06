台灣這幾年受到印度、越南這些東南亞低價的磁磚傾銷，造成業者很大的損害，台灣民國80年全盛時期有120家廠，現在只剩22家廠有生產，很多廠都是關窯減產，更有二家去年停產遣散數十年的員工，對這些留在台灣的磁磚業者而言，目前確實是一個非常痛苦經營的環境。

而且生產規模緊縮，到2021年8月，停窯率達42.02％，整個產業已因這四國不公平競爭，將近消失，也危害到1萬餘名從業人員之生計。

五年後磁磚業恐再少一半

所以這個判決如果沒有重新審查，做出必要的改正，五年後台灣磁磚產業將會剩不到一半，國內產業造成嚴重損害。

陶瓷公會表示，有辦理涉案貨的進口商，誤導陶瓷公會提起反傾銷申請案，是要跟這些國家打貿易戰，其實當然不是，反傾銷的目的在於營造一個公平的貿易環境，讓所有商品在市場公平競爭。

這幾年來，涉案貨（磁磚）因為低價傾銷，造成國內產業受損害，國家經濟也受到損害，近年來因為國內市場需求量增大，所有成本在上漲，但是國內磁磚產量及價格卻不斷下跌，被告的幾個國家的磁磚在台市占率不斷上升。

課徵合理稅率，維護市場

為讓國內市場回到公平競爭狀態，維護國內產業免受損害，只有課徵合理的反傾銷稅，才能建立我國公平的市場環境，也符合WTO規範的市場環境。

公會強調，磁磚是目前國內最重要的表面建材、占有80％以上，具有耐用、好保養的特性，好的磁磚正常使用可高達數十年的壽命，但消費者只憑目視不容易分辨好壞，要有政府的認證及儀器的檢測才知道磁磚的品質。國內業者製造的磁磚都是具MIT的品質水準，品質絕對優於涉案國的磁磚。

公會表示，台灣生產的磁磚也一定符合CNS規範及環保標章的建材，甚至擁有再生綠建材等，不管在產品安全性及環保要上，都是最高品質，不容涉案國磁磚低價傾銷，侵蝕破壞。

(時報資訊)