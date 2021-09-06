針對財政部判定印度、印尼、越南、馬來西亞等東協地區進口磁磚雖有傾銷事實，但卻判課以非常低的反傾銷稅、甚至有九家出口廠判0％稅率。台灣陶瓷工業同業公會理事長林榮德指出，0％或低稅率的判決，對國內磁磚產業不合理、不公平，等同繼續放任傾銷，完全不符合反傾銷的目的，顯然是審查過程有嚴重瑕疵，請政府應重新嚴格審查並課合理的稅率，才是應有的作為。

反傾銷調查是準司法程序，通常各國都會以專案實地嚴格檢驗被告提出的交易證據資料。例如美國當時來台灣調查是20多人，並且嚴格仔細的調查了三個多月，可知其他國家對於反傾銷的重視及程序嚴謹程度。

國際慣犯...政府應慎重判定

但這次對涉案國的反傾銷調查，因疫情影響未進行當地查證，一味採信國外廠商提供的資料，對國內廠商提出的反證卻未積極調查，當然是造成這次誤判的主要原因。

公會強調，我國關務署做反傾銷審查時，雖因疫情不便實地嚴格檢驗，就應對涉案國廠商的資料，更加慎重與嚴格，尤其這些國家過去已被阿根廷與海灣阿拉伯課徵75％、106％的反傾銷稅，最低也有17.6％，沒有0％，顯見這些國家在國際上已是傾銷慣犯。

詭異...低價不課、高價要課

這些國家已經很有經驗知道如何繳交資料，規避反傾銷調查。但關務署顯然未注意，造成誤判，例如獲判0％稅率的廠商，相同的磁磚出口到我國的CIF價，全部比判有稅率的CIF價低9.3％以上，這種低價不課稅、高價要課的怪異現象，當然有問題。

再者，他國進入調查時，對不合作的廠家都會判較高稅率，而我國此次作法違反國際反傾銷判決了慣例。

另外，關務署對越南磁磚進口所課的反傾銷稅，初判是0％到28.64％，終判卻採信越南為市場經濟國家地位，再判降低稅率、改為0％到19.41％；越南是否屬於市場經濟國家是重大的事，應該由財政部會同經濟部討論認定，而不是由關務署擅自認定，並因而造成對越南有利的判決，顯然可議。

公會及國內磁磚廠擔心的是，印度、越南有多家廠商課以0％稅率，印、越其他有被課稅的廠商，勢將會用OEM授權的方式，以0％關稅的廠商名義出口到我國，如此則根本課不到印度及越南的出口業者的反傾銷稅。

(時報資訊)