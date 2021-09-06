全球企業為缺船缺櫃發愁，華紙行銷43國卻貨照出、船照跑，怎麼辦到？華紙董事長黃鯤雄透露，華紙團隊猶如一家日本商社，透過強大數據庫管理全球供應鏈，對國際市場變動敏感且反應快；例如3月長賜輪卡船事件，華紙花一、二個小時調整海上航線，隨即換船轉貨繞好望角到歐洲，完全沒有耽誤到。

華紙經營海上供應鏈熟練，從原物料進口到原紙出口，一年有高達25條船進入花蓮港裝卸貨，使用卡車更高達數萬車次，是散裝航運大客戶，與日本、台灣、新加坡等地船公司都有簽約，過去甚至有自有船舶兩艘及卡車車隊。

黃鯤雄指出，華紙供應鏈複雜多元，任何一個環節出事都可能造成產線斷鏈；但這幾乎是不可能的任務，因為華紙橫跨森林、農業、化工、製漿、造紙等製造業，產品再銷往食衣住行產業，沒有一個人懂全部，需靠一個大平台經營一個供應鏈，採團隊作業。

成立53年的華紙，永遠緊盯產業變化做出必要回應，從漿紙、文化用紙，做到食安用紙、3C光電用紙等，在2020年進行史上最大規模組織改造，購入觀音廠，正式宣示轉型為漿紙纖維應用商，進軍特殊材料產業，主打非塑食安紙攻全球市場，在花蓮廠與觀音廠擴增產線並加碼研發，持續拓展非塑產品終端應用。

黃鯤雄強調，華紙轉型是不歸路，既為了求生存，也是要永續。紙業以林木纖維為材料，本來就是循環經濟產業，抓住全球限塑減碳商機，持續發展以紙代塑商品翻轉市場，並躋身碳中和、全循環的領先群。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意