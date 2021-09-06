隨全球的經濟戰走向碳排量的碳戰爭，華紙從造林到造紙形成固碳產業鏈的商模，不僅佔有先天優勢，在兩岸植林逾3萬公頃，也讓華紙躍居「碳匯富豪」身價看漲，粗估目前光是生物（樹木）資產價值就超過30億元！

碳匯是指儲存二氧化碳的天然或人工倉庫，森林又是地表最會儲存二氧化碳的天然倉庫之一。華紙兩岸植林面積比台北市面積（2.7萬公頃）還大，每年可吸附二氧化碳逾40萬噸。目前，以造林可扣抵碳權價值估算，8月歐洲碳權價格每噸已來到60歐元（約1,963台幣），7月大陸碳權交易首單也有每噸約53元人民幣（約227台幣）。

華紙董事長黃鯤雄形容，未來森林會像油田一樣值錢，且只會愈來愈貴，華紙先儲存，像美國油田封存不開採。目前市場上買碳匯相對便宜，疫情期間大陸很多工廠關掉，將碳匯拿出來俗俗賣，未來疫情趨緩、工業復甦，碳匯會跟著漲。

目前華紙在大陸植林近三萬公頃、台灣植林約一千公頃，2016年已在大陸取得FSC（森林管理委員會）認證的首座森林。全台大概只有華紙有計算森林碳匯經驗，50年前就承襲日據時代算法，將3、4億棵樹畫出棋盤分區，每區選一棵樹仗量高度、寬度、密度，人算完再用無人機飛一遍勘查，比照衛星圖，最後推算出整體平均值，屬於生物資產法的會計，也是大數據應用。

除了森林這類自然性碳匯，在歐洲、大陸也實施政策性碳匯，許多歐、陸工廠都因為無法承擔碳稅關廠。反觀台灣徵收燃料稅，被視為變相課徵碳稅。例如，歐洲以每部車每公里碳排放95克為基準，超過的碳排放就要抽碳稅，較低差距則給碳匯，特斯拉電動車每公里只有51克，因此取得碳匯交易權（碳權），再把碳匯賣給每公里排放逾200克的克萊斯勒汽車。目前買碳匯相抵比繳碳稅划算。

華紙特殊紙銷往歐洲、大陸，也以當地製漿造紙廠為基準，從固碳原物料到製造、運輸過程減碳，加強工廠能源自主率、一次成型、推動數位產銷等，務必做到跟當地廠商一致或更低碳排放，增加競爭力。

黃鯤雄強調，華紙終極目標是找回石化產品出現前，仰賴森林的循環經濟商模。從永豐餘合併華紙第一天，永豐餘大家長何壽川就立下目標，當時北歐漿廠做到零廢棄物，華紙花蓮廠跟進，如今已不用石化燃料、採用全台最大生質能發電系統，進一步以漿紙原料取代石化原料，發展一次成型的紙容器，搶攻全球市場。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意