延續8月下旬的沉重跌勢，9月電視面板價格再現兩位數的跌幅。TrendForce顯示器研究處資深副總邱宇彬表示，9月電視面板仍全線大跌，單月價格跌幅高達10～15美元，估計第三季電視面板價格平均跌幅高達8～15％，其中32吋等小尺寸電視面板全季跌幅更逾兩成。

下半年面板跌價幅度太大，不少品牌擔心存貨跌價損失，更不敢拉貨，造成負面循環，也使得整機出貨萎縮，TrendForce再次下修全年電視出貨預估。年初預估有機會小增至2.2億台，不過在面板缺貨影響之下，預估出貨量和去年的2.17億台相當，不過隨著北美市場需求放緩，TrendForce將全年電視出貨預估下修至2.13億～2.14億台，相比去年小幅衰退。

邱宇彬表示，目前看來除了大品牌採購縮手之外，小品牌也因為面板價格大跌，擔心存貨跌價損失大，也不敢買面板，對於下半年面板出貨造成負面的影響。9月電視面板價格跌勢不亞於8月，55吋以下的電視面板價格單月跌幅都高達10～15美元，65吋、75吋面板雖然有歐美市場旺季備貨需求，不過因為面板已經倒向買方市場，9月份預估也有10美元的跌幅。

32吋、43吋等小尺寸電視面板價格連續兩個月大跌，9月份報價分別來到62美元、106 美元，相當於回到今年年初的水準，第三季大跌超過兩成。大尺寸電視面板從8月起走跌，55、65吋 9月報價分別跌至193、260美元，平均來看第三季跌幅也高達8～15％。

電視面板價格崩跌，IT面板價格走勢也出現反轉的訊號。邱宇彬表示，9月份看到監視器面板採購也趨於保守，消費機種拉貨動能放緩，只有美系品牌商務機種備貨比較積極。監視器面板價格8月持平，9月份27吋以上、4K解析度等高階產品價格下跌，至於市場最大的23.8吋、以及21.5吋和18.5吋等面板9月份報價也都轉為持平。

筆電面板來看，ChromeBook為主的11.6吋面板價格在8月已經走跌，9月份跌幅擴大到0.5美元。其他產品的漲幅則是持續收斂，入門HD TN面板、以及IPS面板等，9月份漲幅縮小到0.5美元。

邱宇彬表示，第三季消費型機種需求明顯轉弱，主要是靠著商務市場需求支撐。第四季電視需求展望更為保守，近年中國電視市場疲弱，雙十一拉貨動能不再，接下來面板價格跌勢難止，恐將一路跌到年底。

(時報資訊)