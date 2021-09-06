凱基投顧半導體產業分析師陳佳儀指出，5G智慧機出貨成長可能於今年達到高峰，若要持續提升滲透率，大陸5G智慧機必須轉向主流或中低階市場，但更多中低價機款問世將進一步限縮單位售價，將聯發科投資評等降至「中立」，與海通國際、富邦投顧、野村證券等齊站到保守一方。

根據大陸信息通信研究院，大陸智慧機銷量自4月起皆呈年減，儘管衰退幅度已趨穩，凱基投顧預估，短期內難有顯著復甦，尤其5G智慧機在大陸智慧機滲透率已高達八成，未來必須降至人民幣1,500元或更低，方能延續成長，因此，凱基預計未來市場上勢必出現更平價、僅支援特定頻段5G裝置（採中低階SoC與分離式射頻前端）。

就旗艦機市場而言，高通依舊是已開發國家旗艦機種較青睞的SoC供應商，於全球電信運營商市場也占據更有利位置，凱基投顧看好高通在旗艦機市場地位穩如泰山。由於5G射頻收發器的晶圓代工供給依然吃緊，凱基預料，晶片業者將優先生產獲利率較高產品。

5G智慧機應用處理器進入市占攻防時代，高通與聯發科熱戰方酣，富邦投顧最新調查顯示，高通晶片供應逐漸順暢，聯發科2022年想多占據更多市場分額，難度提高不少。研究機構估算，高通5G應用處理器2021年市占為29％，落後給聯發科的31％，但是到了2022年情勢逆轉，高通將以31％超車聯發科的30％。

海通國際證券電子研究主管蒲得宇也提醒，高通將訂單轉向台積電，開始解決晶片供應短缺問題，聯發科2022年恐面臨市占流失風險。

相對於高通更側重於蘋果與Android陣營旗艦機市場，凱基投顧預估，聯發科2021～2022年於智慧機SoC市占將穩定維持在30％，但主要將由中低階市場貢獻，基於價格趨勢走向不利、5G成長趨緩，下修聯發科獲利預估並降評「中立」。 調研機構TrendForce則提醒，歐美、東南亞疫情反撲且尚未緩解，須持續觀察全年疫情發展是否進一步導致銷售衰退，另外，疫情同時對智慧機供應鏈帶來風險，不確定性仍高。

(時報資訊)

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