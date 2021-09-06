台股上周大漲306.99點，晶圓雙雄成為站穩季線的重要關鍵。法人指出，台股上肥下瘦的產業趨勢成形，指標股護國神山台積電將於16日除息2.75元，除息行情呼之欲出，再加上聯電ADR 3日大漲6.38％，兩檔個股將成為台股站穩「萬七」的多頭總司令，人潮及錢潮快速回流。

台積電在外資強補之下，股東總人數跌破100萬人大關、至96.5萬人，略低於中鋼106萬人次，籌碼逐步回流外資手中。法人表示，台積電自2019年起展開季季配除息後，均在1～15日內完成填息，台積電16日的除息前行情樂觀以待。

華南投顧董事長儲祥生指出，近期美股屢創波段新高，帶動外資回補台股，尤其強力加碼晶圓雙雄，聯電創波段新高價，台積電也彈上600元，帶動市場買氣，本土資金積極介入的中小型股也跟進上揚；觀察美股表現，本周晶圓雙雄仍有續揚行情可期，加以中小型股買盤擴大輪動，尤其是投信積極作價季底行情，指數有機會上攻萬八，下檔季線可有支撐。

第一金投顧董事長陳奕光指出，預期美國聯準會到11月初才會宣布縮表，目前美債殖利率在1.3％以下，維持寬鬆環境，美股處高檔行情；而外資從8月27日以來累計買超台股1,090億元，台指期未平倉空單低於2萬口，相對偏多，上市櫃公司第三季營運旺季，估計超過50家公司8月營收創新高，籌碼面及基本面題材，有利指數在17,100點到前高17,708點區間震盪格局。

陳奕光表示，晶圓代工雙雄漲價效應，外資已連九日買超台積電10.93萬張、以及連八日買超聯電32.89萬張，台積電本周有望朝640元目標邁進，權值股亦有機會落後補漲。

儲祥生認為，晶圓代工漲價雖然不利IC設計業成本負擔加重，但未來仍可轉嫁，而IC設計股8月營收的月增率可望有佳績，IC設計中的高價IC設計股、電源管理IC股、MCU股等輪動，另航運股的貨櫃以及散裝下半年業績樂觀，貨櫃貨航運股有機會跌深反彈。時序9月有季底作帳，選股可留意投信認養股、航運、鋼鐵以及股價低基期業績股。

(時報資訊)

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