晶圓代工漲價潮襲來，台積電宣告調漲全部製程價格以來，外資圈升評動作一波接一波，高盛證券最新指出，台積電不僅2022年漲價，2023年還會再漲，連帶地，聯電與世界也處在更有利價格環境中，同時把晶圓代工三雄股價預期拉升至新境界，台積電、聯電、世界分別是1,014、119與191元。

漲價效應拉升毛利率

外資圈近期大量進行情境分析，對台積電毛利率、每股純益預期的樂觀狀況不斷上調，麥格理證券提出成熟製程不同漲價幅度，對毛利率牽動作用後，大和資本證券加入外資看台積電多頭陣營，並推導出最樂觀情況每股純益上看35元。

大和資本情境分析樂觀情況引發市場驚呼未歇，高盛證券更為積極，單是在基礎假設前提下（8吋晶圓製程單位售價漲10％、12吋漲5％），毛利率就有52.5％，每股純益達28.38元；要是採最樂觀情況，製程漲價幅度再多出20個百分點，毛利率將變成驚人的58.2％，每股純益更上看38.59元，足足比基本假設多賺一股本。

繼2022年上半年調漲晶圓代工價格後，高盛證券認為，考量終端需求強勁與成本墊高，台積電2023年上半年還會再調漲個位數百分點幅度。

漲價戲碼 2023年還有得唱

環顧外資圈看晶圓代工三雄目標價，研究機構ALETHEIA先前給予台積電千元最高，大型外資券商則以花旗環球的900元為指標，高盛本次以1,014元樹立新障礙；聯電原本就以高盛的102.8元最高，這次再推上119元；此外，外資研究機構看世界目標價，則以ALETHEIA的200元最高，高盛賦予191元股價預期。

聯電甫宣布以增資換股方式與頎邦建立策略合作關係，透過此交易，聯電與旗下創投公司將成頎邦第一大股東。摩根士丹利、凱基投顧、高盛證券等均做出分析，研判雙邊結盟對聯電綜效有限，不過，高盛證券認為，包含：聯電、世界在內的二線晶圓代工廠，接下來將會持續漲價，因此，2022～2023年的毛利率可望有顯著進步。

台積資本支出 可望調升

另外，高盛也把台積電2021～2023年合計資本支出調高到1,080億美元，比台積電自己提出的三年千億美元更積極，來反映前往日本擴產與更多創建擴產計畫所需開銷，以年度畫分，台積電2021、2022、2023年資本支出各為300、380與400億美元；受制於設備產能，聯電與世界的資本支出應不會進一步提升。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意