大陸新一波缺工問題來勢洶洶，不僅有「世界工廠」之稱的東莞市正遭遇缺工荒，影響正崴精密、徐福記等兩岸知名企業。此外，湖南省、浙江省寧波市等地近日也推出新政，盼解決「招工難」問題。

大陸發改委副秘書長高杲8月30日指出，當前大陸就業市場出現「就業難」和「招工難」並存窘境，未來還可能強化。高杲說，近期東部沿海地區為進出口貿易服務的行業，其技術人才短缺尤其嚴重。

經濟觀察報報導，位在東莞市東坑鎮的正崴精密科技園富港電子，旗下事業部招工組員工表示，該公司每天上班八小時，周一至周五可加班二小時，周六日算加班，加上伙食補助、技能補貼、年資服務費、旺季津貼，每個月能拿到人民幣（下同）5,000～6,000元工資，另外入職再獎勵1,200元，「但儘管如此，線下也招不到太多人」。

富港電子人力資源課長孟海江說：「富港的招工工作是每年頭等大事，主要的途徑是透過勞務公司派遣，儘管自動化已經取代相當一部分人工，但電子組裝產線依然在很多環節保留人工流水線的操作。」

孟海江回憶，2011年11月，正崴精密在東莞的人員規模達到歷史之最，約5.5萬人。但隨著許多產線因應下游產業變化，目前整個正崴精密東莞產業園僅1.8萬人。

位在東莞的糖果大廠徐福記，近年以自動化應對招工難題，該公司營運總經理虞湛坦言，這些年，用工問題已逐漸「從一個成本控制壓力變成一個保障供應壓力」，如果不是提早幾年投資自動化和進行人力的優化，這家老牌食品廠無法支撐自身的營運。未來，招工會成為很多製造企業愈來愈現實的挑戰。

缺工不單出現在東莞，目前已成為大陸各地頭痛的問題，在民企發達的浙江，有工廠開出月薪15,000元，但仍招不到工的情況。在製造業發達的江蘇，缺工問題一樣嚴重。中國經濟日報報導，蘇州某外資製藥企業操作工稅前月薪僅有4,000元至4,500元，扣除「五險一金」後，員工到手月薪僅為3,000多元，很難負擔城市生活的日常開支和房租。報導指出，蘇州目前物價水準，稅後月收入不低於5,000元較為合適。

(時報資訊)

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