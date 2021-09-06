勞動節連假向來是美國全年最大汽車銷售旺日，但今年受到半導體缺貨影響，8月美國汽車庫存創新低，平均一台新車售價較去年同期上漲6,000美元，創下41,378美元新高紀錄。

8月美國汽車銷售年率僅1,310萬台，若排除去年疫情爆發初期最慘淡的幾個月，今年8月汽車銷售年率堪稱十年來最低。

美國各地汽車經銷商庫存少之又少，消費者為了買到心儀車款不是付出高價，就是得開車繞更遠才能找到現貨。

今年勞動節連假自9月4日到6日共三天，但有不少汽車經銷商卻選擇在連假頭一天關門，不惜錯過大好的銷售機會，主因就是經銷商沒有幾台車可賣。

緬因州連鎖汽車經銷商Lee Auto Malls董事長李亞當（Adam Lee）表示：「我問自己為何要花這麼多錢？」往年汽車經銷商在勞動節連假期間總是砸大錢打廣告，推出各種促銷方案炒熱買氣，但今年李亞當把廣告預算砍掉25％。

他表示：「市場需求在，但供應不足。除了市況低迷之外沒有其他說法。」汽車網站Cars.com調查發現，每三名消費者當中就有一人開車到100英里以外的經銷商才找到想要的車款。

往年汽車經銷商都趁勞動節大打折扣，清空年初以來累積的新舊車庫存，迎接下一年新車上市。

去年勞動節美國汽車業才剛走出年初疫情停工的陰霾，又因全球晶片缺貨而使各大車廠在今年初再度減產。汽車業原本預期上游缺貨問題會在今年下半減緩，沒想到Delta變種病毒又在東南亞造成新一波疫情，重創上游零件供應鏈。

在通用、福特接連宣布北美減產持續到9月後，汽車經銷商面對今年勞動節連假只感到絕望。亞特蘭大汽車經銷商Smith Automotive Group總裁史密斯（Scott Smith）表示：「客人進來說很想要這款車，我們也很想要，但實在很難滿足所有需求。」

(時報資訊)