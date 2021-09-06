全球車用晶片荒預計延續至2022年，市場上晶片價格大幅炒高，縱使大陸監管層出手調查也難有作為，知情人士分析，車用晶片銷售網中有層層經銷商環節，不少經銷商早藉此時機大賺一筆，這種體系衍生出的亂象成為車用晶片價格長時間無法壓低的原因之一，是車廠、供應商與監管層必須正視的問題。

8月時馬來西亞疫情升溫，許多晶片廠停工使車用晶片短缺狀況更為窘迫，晶圓代工大廠也開始新一輪漲價，持續推升車用晶片價格。

陸媒澎湃新聞報導，雖然大陸國家市場監管總局在8月初宣布，要立案調查車用晶片市場哄抬炒作、價格高漲等狀況，但6月以來就站在高點的車用晶片價格僅有略為調整，總體需求仍然短缺，難看出價格轉折點將至。

業界人士指出，從2020年10月日企旭化成失火開始，經銷商嘗到晶片短缺的甜頭，愈來愈敢於對客戶向上報價，挑戰市場接受的程度。接著在晶片產能不足短期無解下，2021年春節後晶片價格直線飆升數倍，近期疫情也影響東南亞的意法半導體等大廠，又讓晶片價格進一步上揚。

晶片經銷商對藉由突發事件炒作一事並不陌生，此前2009年全球金融危機後晶片需求頓時飆增，當時許多經銷商便炒作德州儀器晶片發大財。而在大陸晶片交易重鎮深圳，不少經銷商也藉此次晶片短缺大撈一筆，不少人還抵押房產囤貨。

報導引述業界人士分析，晶片行業多年來採用多層分銷網路通路，晶片原廠供貨給一級代理商，一級代理商還有自己的分銷通路，產品要經過5、6個環節才到最終用戶，這種複雜多環節的模式給經銷商操作空間，增加了追蹤不到貨物流向的可能，加上交易都採用美元，物流先轉到香港再發貨，即便大陸當地機構想調查也無門而入。

報導稱，此次晶片荒之後，晶片產業可能正視上述複雜分銷通路的現象，汽車產業也可能重視過度依賴一級代理商、廠內無人管理晶片庫存等模式所衍生出的問題。業內人士指出，目前已有部分廠商開始改變做法，如德州儀器一級代理商艾睿電子現在大陸業務只接受人民幣交易，不接受美元交易，方便追蹤貨物流向、打擊經銷商竄貨。

(時報資訊)