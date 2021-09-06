全球車用晶片大缺貨，不僅未如業界預期在第三季獲得緩解，反而更加惡化，愈來愈多車廠受波及停產。行業權威機構近日修正今年全球汽車減產量，多達810萬輛，較半個月前的預估數字多出100萬輛。

2020年年末因為半導體供應鏈受疫情打亂而引爆的車用晶片缺貨潮，一直延續至今未解，導致歐美、中國和日本等汽車主要製造基地受到重創。今年上半年，為了解決車用晶片荒，美、德、日等國還透過官方途徑向晶圓代工重鎮的台灣求援，台積電等大廠也曾表態願意優先協助，因此市場原預估第三季晶片荒可得到緩解，但因汽車配套部件重要產區的東南亞疫情惡化，汽車產業前景未如預期樂觀，如今已進入第三季後半段，但各地仍不時傳出車廠停工消息。

例如，在中國，7月汽車產量年減15.5％、月減4.1％，8月預估產量年減逾20％，近日更傳出福斯、本田等中外合資車企以及中國本土車企，連續三個月產量接近腰斬。在北美，通用和福特等大廠近日都宣布了削減產量的計畫。日本汽車大廠豐田則在8月下旬宣布，由於車用晶片短缺，計畫9月將其全球產量削減40％，全球減產規模達到約36萬輛。

外媒引述AutoForecast Solutions（下稱AFS）最新報告指出，由於全球車用晶片短缺加劇，截至8月29日，全球汽車累計減產688.7萬輛，較上一周減產量擴大44.5萬輛。AFS預測，2021年全球汽車將減產810.7萬輛，而在8月中旬，該機構預測數據為710萬輛，等於在短短半個月內將全球汽車減產規模擴大100萬輛。最新預估數據也意味著，今年最後的四個月，全球汽車減產量多達121.9萬輛。

從地區看，美歐仍是重災區，AFS預估北美（美加墨）全年減產汽車246.5萬輛，歐洲預計減產229.3萬輛。此外，中國預計減產166.6萬輛，亞洲其他國家減產133.6萬輛，南美洲預計減產28.5萬輛，中東和非洲減產6.2萬輛。

諮詢機構Alix Partners在今年5月曾估算，這次車用晶片荒將給全球汽車製造業造成1,100億美元的損失。如今隨著減產規模擴大，預料整體損失金額也將進一步攀升。

(時報資訊)