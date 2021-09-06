行政院會9日將拍板紓困振興1,600億元特別預算案，其中，振興五倍券預算1,200億元，力拚國慶連假前上路。行政院官員5日表示，紙本券、數位券並行，會在同一天領用，至於確切日期，將考量這一波長榮三機師突破性感染疫情確實可控下，在9日行政院會正式拍板定案。

為讓行政院10月順利推出五倍券，立法院民進黨團傾向立院提早一周在9月15日開議，開議後先審紓困振興5.0特別預算案，再進行施政總質詢，不過，仍待朝野黨團協商決定。民進黨團已將111年度中央政府總預算案、五倍券特別預算案列立院新會期優先法案，在野黨團也關注五倍券特別預算案，將是朝野攻防焦點。

五倍券紙本券一套10張，面額為三張1,000元、二張500元、五張200元，預訂9月下旬開放登記預約，官員透露，由於系統架接和後續的運送還需要協調，因此，會比9月22日晚幾天，民眾可透過五倍券官網、超商事務機、中華郵政網頁預約紙本券，並保留找零彈性給商家。

數位券部分，經濟部規劃9月22日開放綁定，包含綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證，民眾可透過五倍券官網或數位支付業者的網頁進行綁定。

為求公平，官員指出，紙本券、數位券將在同一天領用，預計國慶連假前開放領取使用，使用期限至明年4月30日；商家兌領部分，將從10月15日起至明年6月底。

五倍券可領取對象為中華民國國民，且在明年4月30日前出生的嬰兒都可領取，另擁有永久居留權的外籍人士也可領取。所有實體店家、攤商都可使用五倍券，但排除國外電商及國內大型電商，行政院會9日將一併公布清單。

有統一編號的商家可到指定銀行、郵局、農漁會信用部等金融機構兌領；沒有統一編號的攤商可委託商圈組織、夜市管委會兌領，免收跨行手續費；有在職業工會加保的自營業者可至八大公股行庫兌領。

(時報資訊)