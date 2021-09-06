迎旺季，暫撇缺料的陰霾，大立光8月營收重回40億元大關，以40.12億元寫下近七個月的高點，且樂觀看待9月拉貨動能還會更優於8月。

東南亞因疫情趨於嚴重，再度陷入封城危機，缺料難題難解，AP等元件及模組出貨不順，也間接影響到大立光客戶拉貨，連帶拖累大立光今年營運表現，所幸隨著iPhone13到來，在新機助拳下，大立光8月營收喜迎榮景，又重新站穩40億元大關。

大立光自結8月營收40.12億元較上月的38.03億元成長5.47％，惟因去年基期較高，表現仍不若去年同期的50.33億元，呈年減20.29％，另累計前8月合併營收297.45億元，亦較去年同期的355.27億元衰退16.28％，不過隨著拉貨旺季到來，大立光預期9月拉貨動能還是會比8月好。

就8月的產品組合而言，20MP（百萬畫素）以上的產品佔一至二成，10MP以上產品佔四至五成，8MP產品佔比不到一成，其他產品佔三至四成。

元件及模組缺料影響擴大，不僅大立光客戶拉貨動能受阻，大立光執行長林恩平也透露，原訂在今年底出貨的兩家8P客戶、也因為元件缺料，恐遞延到明年出貨，致使下半年的出貨仍以6P及7P鏡頭為主。

為彌補低規鏡頭可能帶來的毛利率影響，大立光下半年卯足勁拉升良率及稼動率，對此，林恩平很有信心的表示，目前稼動率還不錯，第三季底應可拉到滿載。

除了既有的手機鏡頭外，大立光也積極開闢新藍海，其中VCM+Lens（音圈馬達加鏡頭）的設計何時落實到營收，以及車載鏡頭的前景，均是市場的焦點。

據悉大立光的VCM現持續在出貨中，且已於今年7月認列營收，至於VCM+Lens綁在一起的款式現還在設計中，不過已著手申請專利。

至於車載部分，大立光原本就有涉獵，現隨著車載市場放大，大立光也感受到市場的熱度，在既有客戶訂單超出預期、又新增一家新客戶的激勵下，大立光在今年股東會後宣布決定斥資成立子公司「大根光學工業」，資本額暫定為10億元，以全力攻佔工業用鏡頭市場，為了儘速擴大規模，林恩平表示，初期會聚焦在量大一點的客戶上。

(時報資訊)

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