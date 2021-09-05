星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團點名，天蠍座、天秤座、獅子座、射手座、處女座的人在鬼月後財運最旺盛，不僅可靠本業賺錢，更可在貴人指點下掌握到賺錢機會，迎接源源不絕的好運，財源滾滾來。

▍第五名 天蠍座

天蠍座的人在鬼月過後偏財運非常好，工作類型若與業務相關，容易透過舊客戶介紹，不斷幫你帶來新客戶，讓你業績越來越好，春風得意，走起路來都有風。

▍第四名 天秤座

天秤座的人在鬼月過後正財、偏財運都很棒，不僅能在本業上發光發熱，更會被長官特別關注，可以趁此機會好好展現專長，提升自己的價值感，自然會獲得加薪的機會。

▍第三名 獅子座

獅子座的人喜歡廣結善緣，在鬼月過後，獅子座會接收到身邊不少朋友的幫助，尤其是過去受過他們幫助的朋友，將會在今年下半年開始紛紛給予回饋，分享很多賺錢的門路。

▍第二名 射手座

在鬼月過後，射手座在工作上會越來越穩紮穩打，將能順利累積出強大實力，加上平常就有規劃投資，可以不費吹灰之力地獲得很多被動收入，迎向財富自由。

▍第一名 處女座

在鬼月過後，處女座是12星座當中最好運的人，尤其人緣方面好到爆棚，將會遇上欣賞你們能力的伯樂，大方分享許多發展機會及賺錢管道，會迎來許多意想不到的偏財降臨，財運滾滾來。建議處女座的人可以多多參加團體活動，或規劃投資理財，當你們需要第一手消息時，身邊即會出現許多可靠有力的資源幫助你們。

(時報資訊)