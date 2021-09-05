合一（4743）宣布，旗下已取得國內藥證的新藥「速必一」（ON101），其用於治療糖尿病足部傷口潰瘍（DFU）的多國多中心三期臨床試驗數據與藥物作用機制，獲得美國醫學會期刊JAMA Network Open刊登。

JAMA Network Open是由美國醫學會雜誌JAMA出版，是Science Citation Index（SCI）醫學領域開放性期刊中，影響力最高的期刊，網站流量一年超過840萬人次，文章閱覽與下載數超過1,560萬，極具學術影響力及流通性。

美國醫學會（American Medical Association）是全球三大醫學會之一，發行的美國醫學會雜誌為國際知名醫學期刊。JAMA Network Open屬一般醫學領域領導期刊，透過線上公開方式提供學術性科學資訊。

合一董事長黃山內表示，「速必一」三期臨床結果與藥物作用機制在JAMA Network Open刊載，不僅是嚴謹的國際權威期刊對於「速必一」臨床科學實證的肯定，透過網路的線上公開，可增加國際糖足潰瘍專業醫護人士對於「速必一」療效與作用機制的了解，增強「速必一」新藥的全球知名度，進而嘉惠全球廣大的糖足潰瘍病患。

速必一新藥已於6月在台灣上市開賣，共161個醫學中心、區域及地方醫院使用，而大陸正受理藥證審查，美國則獲FDA快速審查認定。

看好速必一營運前景，合一南州廠已通過四項重要認證，包括全球獨 一的PAF4原料藥藥證、速必一新藥藥證、原料藥及製劑廠雙項PICS／ GMP認證，該廠第一期最大產能為每年2,500萬條藥膏 。

合一因廠區占地廣大，已預留第二廠用地，將做為合一 一系列抗體新藥的蛋白質藥物製造廠區，將等待關鍵性的臨床試驗數 據確認後，再決定何時設立蛋白質藥廠。

依據Fortune Business Insights調查報告，DFU全球市場規模2018年為66億美元，年複合成長率6.8％，2026年預估約110億美元。

(時報資訊)

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