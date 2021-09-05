在大陸國家主席習近平2日宣布將新設北京證券交易所後，根據工商徵信平台「天眼查」數據顯示，北京證券交易所有限責任公司已完成工商註冊，成立及核准日期為3日，全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司為股東。
證券時報報導，註冊資訊顯示，北京證券交易所有限責任公司法定代表人為徐明，註冊資本人民幣10億元。經營範圍為依法為證券集中交易提供場所和設施、組織和監督證券交易，以及證券市場管理服務等業務。
在組成人員方面，徐明擔任董事長，隋強任副董事長、經理。陳永民、張梅、周貴華、賈文勤、王宗成、王麗、李永春、李繼尊等人為董事。黨小卉、尹舒、王雲龍、三人任監事。另外，徐明還在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司任職，職務為該公司黨委書記、董事長。
(時報資訊)
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