根據《財訊》報導，大立光兩年前宣布淡出車用鏡頭市場，現今卻加足馬力成立新公司、還要加碼投資過去花極少心力經營的模造玻璃事業，全是因為大客戶「超乎預期」的訂單量。

《財訊》報導指出，過去一向對市場發言保守的大立光董事長林恩平，在市場的高度期待下，日前在股東會上宣布，將成立新公司—大根工業（名字暫定）跨足車用領域的產品開發，這個動作被視為經營策略上的大轉彎，也為業界投下一枚震撼彈。

重返車用市場 發現客戶大幅成長

大立光曾跨足車用鏡頭市場達13年，還打入特斯拉等車廠的供應鏈，但兩年前卻無預警地宣布在車用鏡頭市場喊卡，當時也引起市場高度關注。

「我覺得大立光想要退出車用，因為毛利太低，再加上大立光很多玻璃還要外購，沒有成本的優勢。」一位光學鏡頭高層，接受《財訊》採訪時，點出大立光原先之所以淡出車用鏡頭市場的關鍵，在於當時汽車大多用混合式鏡頭，也就是玻璃片搭配塑膠鏡片，無論材料的配比如何，但至少最外面一片都要用玻璃，因為要防水、防刮等。雖然很多複合式的塑膠材質，如日本的塑料，都可以耐到95度的高溫了，大立光的強項在此處發揮也有限。

而且，相較於深耕車用鏡頭市場長達37年的舜宇光學，已達規模經濟才有機會獲利；後起之秀的大立光旗下的車用鏡頭占營收恐怕還不到1%，談獲利更言之過早。當時更讓大立光卻步的是，相較於高階手機鏡頭毛利率動輒逾60%，車用鏡頭毛利率既沒辦法企及，量也不夠大。

然而，《財訊》分析，汽車市場本身的轉變，讓大立光執行長林恩平改變了心意。「主要是原有的客戶成長『超乎預期』，原本我們就是他的供應商，就持續做下去，他們認為大家都配合得很好，未來量也會放大。」林恩平透露成立新公司的理由是，原本的兩大車用鏡頭客戶對前景看好，雖然，針對客戶預期增加多少不方便說，但已確定客戶要推出新的產品規格。

打入電動車大廠特斯拉供應鏈的另外一家光學鏡頭同業也證實，「半年後供貨（給特斯拉的鏡頭量）會增加1倍。」

更何況，「現在車用鏡頭早就用塑膠鏡頭了，因為精準度一定是塑膠最精準。」一位光學鏡頭產業高層不諱言，現今車用鏡頭最多就是採6片玻璃（6P），而且是定焦，哪裡有精準度可言？而且車用鏡頭還有「溫飄」的問題，在測試時耐溫要高達攝氏80~95度，或者負30度以下。

(時報資訊)

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