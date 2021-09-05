大陸國家主席習近平2日宣布，將新設北京證券交易所。對此，大陸證監會前首席顧問梁定邦5日表示，大陸及香港交易所各有定位，不擔心會影響香港金融中心的地位。

香港信報報導，梁定邦在接受港媒訪問時指出，現階段這種競爭並不存在，從整體格局來看，大陸的交易所是為其本土巿場服務。至於香港交易所，香港股巿的總巿值是香港本地生產總值的25倍至27倍，規模為什麼會這麼大，主要是為國際巿場服務。

梁定邦又預期，人民幣在未來二十、三十年不會全面自由兌換，而在邁向國際化的過程中，需要香港繼續扮演人民幣離岸中心的角色，交易所甚至可考慮以人民幣為個別股票報價，以減低匯兌風險。

(時報資訊)

#大陸 #北京證交所 #香港 #人民幣

主要市場指數

紐約道瓊
35369.09 -74.73(0.21%)
09/04
S&P500
4535.43 -1.52(0.03%)
09/04
Nasdaq
15363.52 +32.34(0.21%)
09/04
費半指數
3430.89 +19.56(0.57%)
09/04
日經225
29128.11 +584.60(2.05%)
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南韓KOSPI
3201.06 +25.21(0.79%)
09/03
香港恆生
25901.99 -188.44(0.72%)
09/03
上證指數
3581.73 -15.31(0.43%)
09/03
深圳成指
14179.86 -97.47(0.68%)
09/03
英國FTSE
7138.35 -25.55(0.36%)
09/03
法國CAC
6689.99 -73.09(1.08%)
09/04
德國DAX
15781.20 -59.39(0.37%)
09/03

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