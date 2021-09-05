大陸國家主席習近平2日宣布，將新設北京證券交易所。對此，大陸證監會前首席顧問梁定邦5日表示，大陸及香港交易所各有定位，不擔心會影響香港金融中心的地位。

香港信報報導，梁定邦在接受港媒訪問時指出，現階段這種競爭並不存在，從整體格局來看，大陸的交易所是為其本土巿場服務。至於香港交易所，香港股巿的總巿值是香港本地生產總值的25倍至27倍，規模為什麼會這麼大，主要是為國際巿場服務。

梁定邦又預期，人民幣在未來二十、三十年不會全面自由兌換，而在邁向國際化的過程中，需要香港繼續扮演人民幣離岸中心的角色，交易所甚至可考慮以人民幣為個別股票報價，以減低匯兌風險。

(時報資訊)