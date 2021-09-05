彭暄貽／台北報導

颶風艾達影響墨西哥灣區海上鑽油平台與沿岸煉油廠作業，該區原油供應與煉油需求同步下降，國際原油延續攀揚態勢；惟在維持亞洲鄰近國家最低價機制下，中油、台塑化宣布國內汽油價格調漲0.2元、柴油價格則吸收0.7元，每公升調降0.1元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.2元、95無鉛汽油每公升29.7元、98無鉛汽油每公升31.7元、超級柴油每公升25.5元。

另，台塑化6日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.2元、95無鉛汽油每公升29.6元、98無鉛汽油每公升31.7元、超級柴油每公升25.3元。

墨西哥灣海上原油生產平台產能約佔美國原油總產量17％，美國也有超過45％煉油產能分布在墨西哥灣沿岸地區。

分析師認為，美國雖避開艾達颶風最嚴重的後果，但供應仍然吃緊，並可能影響油價，特別是美國正處颶風高峰季節，天氣擔憂仍是油市焦點之一。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價上漲1.79美元，新臺幣兌美元匯率升值0.192美元，國內油價依公式計算漲幅1.49％，汽、柴油每公升原應調漲0.2元及0.6元。

不過，為維持價格需低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)之限制，柴油吸收0.7元，汽油實際調漲0.2元、柴油調降0.1元。累計110年至8月底止，中油共吸收53.35億元。

美國經濟數據較佳及股市上漲帶動，紐約商業交易所（NYMEX）10月原油期貨9月2日收盤上漲2％，成為每桶69.99美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油攀揚2％，每桶73.03美元。

美國內政部安全與環境執法局（BSEE）報告指出，墨西哥灣海上原油生產有更多因設備損壞而關閉，美國墨西哥灣的原油日產能關閉93.55％或1702566桶／日。

美國總統拜登要求能源部動用所有工具，包括動用戰略石油儲備確保多州在艾達颶風過境後維持充足的汽油供應。美國能源部也表示，將向埃克森美孚旗下的路易斯安那煉油廠出借150萬桶原油，該廠日產能51.7萬桶。

(時報資訊)

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