行政院日前決定暫緩換發數位身分證，但內政部明年度相關預算仍編列1.9億。國民黨立院黨團總召費鴻泰表示，將主張全數刪除。民進黨立院黨團幹事長劉世芳認為，數位身分證換發並非停止，只是暫緩，若能消除各界對於資安問題的疑慮，還是可以繼續執行。

數位身分證原定今年7月全國換發，但外界普遍憂心會有資安疑慮，且相關配套也未見完善。綠委沈發惠去年在立院內政委員會質詢時曾指出，若數位身分證全面換發，在投票時資料讀取有問題，恐發生選務爭議，藍委葉毓蘭也表示，中選會的資安系統讓人無法安心。

內政部近期送達立院的明年度總預算中，數位身分證相關經費編列了1.9億，其中數位身分證印製設備維護等相關經費為1.4億，宣傳經費331萬，數位身分證專法制定、換發工作小組等經費為68.6萬。

內政部在預算書中也說明，行政院決定暫緩數位身分證換發，但為有利後續推動制定專法需求，將持續辦理相關系統管理及資安監控、印製設備維護保養等工作。

內政部預算書所提列與數位身分證相關預算，包括總經費48.9億，分4年辦理，2020至2021年度已編列6.8億，2022年的第3年經費將編列1.9億。

費鴻泰指出，數位身分證換發，目前朝野各黨、行政院及立法院都沒有共識，內政部還編列1.9億，沒有必要，此外，其資安問題也有侵害人權的疑慮，因此國民黨立院黨團將主張全數刪除。

劉世芳說，數位身分證換發是暫緩而非停止，只是要先處理資安問題，若能消除各界疑慮，還是可以繼續做，而數位身分證也是代表國家進步的象徵。

(時報資訊)