一小群阿富汗婦女昨（4）日走上喀布爾街頭抗議、要求男女平權，不過抗議行動最後演變成暴力事件，婦女遭塔利班份子毆打爆血。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一小群阿富汗女性異議人士昨日走上喀布爾街頭要求男女平權及女性參與新政府的機會，當地電視台「黎明新聞」（Tolo News）捕捉到抗議人士與塔利班守衛對峙的畫面，影片中，一名手拿大聲公的男子對婦女表示，「我們會將妳們的訊息傳達給上級」，不過影片最後卻聽到女性尖叫的聲音，一名女性還大叫：「你們為什麼打我們？」

「黎明新聞」報導，這群婦女原本打算前進總統官邸周圍抗議，不過遭到塔利班阻撓，接著暴力事件就發生了，據傳塔利班對抗議人士發射催淚瓦斯。

阿富汗前政府僱員索拉雅（Soraya）接受路透社專訪時表示，塔利班用電擊槍攻擊女性，對抗議人士發射催淚瓦斯，用槍彈匣打女人，導致婦女濺血。網路上也瘋傳阿富汗女性異議人士莎達特（Narjis Sadat）頭部爆血的影片，莎達特在影片中表示自己在抗議行動中被塔利班毆打。

塔利班則否認影片屬實。塔利班文化委員會（Cultural Commission）主席賈拉爾（Muhammad Jalal）砲轟抗議行動「故意製造事端」，痛批這群人「甚至不代表0.1%的阿富汗。」

過去一周阿富汗婦女至少上街3次， 3日喀布爾街頭也有數十名女性上街，1日位在西部的第三大城赫拉特（Herat）也有婦女走上街頭示威。

塔利班目前仍在協商籌組政府，雖然高層先前曾表示女性能持續接受教育、在社會中扮演重要角色，不過仍傳出女性被要求離開工作崗位的情況。

出於安全顧慮，部份阿富汗女性已經選擇待在家裡，知名女權人士匿名透露自己收到威脅，因此不敢參加赫拉特的示威行動。

(時報資訊)