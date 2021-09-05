行政院振興五倍券確切上路日期還未公布，卻已有詐騙集團蠢蠢欲動，在臉書成立「振興這裡換」的粉絲專頁，號稱可線上立即兌換，並附上加LINE的連結。警方調查後認為是詐團設下的陷阱，要騙取民眾的個資或趁機詐財，呼籲民眾切勿點選連結，也超前部署彙整出可能假借五倍券名義衍生的各種詐騙手法，提醒民眾不要上當。

刑事局165反詐騙諮詢專線表示，這個粉絲專頁今年8月8日才成立，原本名稱為「Lollipop A」，3天後改名「振興這裡換」，管理人員除了2個台灣帳號，竟然還有一個俄羅斯帳號，且該粉絲專頁及LINE帳號都沒有任何官方認證標章，相當可疑。

警方表示，詐騙訊息號稱「1000換5000線上簡單換」，甚至還附上有人已匯款成功的宣傳影片企圖「耍詐」，但行政院早就公布民眾不用支付1000元就可直接領取五倍券，研判歹徒沒跟上政策變化，所以未能得逞，目前也未接獲民眾受害報案。

刑事局指出，詐團可能會利用五倍券的名義進行假網拍，在社群平台貼文佯稱僅須支付少量金額，即可賺取更高費用，進而要求匯款，讓民眾沒拿到券還損失更多。或者以釣魚簡訊方式，表示申請五倍券或預購資料不符，並附上短網址要求進行身分驗證，若不小心點選，手機恐遭植入木馬程式，導致個資外洩或信用卡被盜刷。

此外，如果接獲不明來電聲稱五倍券申請流程出現錯誤，須利用ATM或網路銀行操作解除分期付款程序，一定是詐騙，要立即掛斷電話。警方強調，五倍券相關領取管道與使用方法，務必以官方公告為主，其餘方式都隱藏極高詐騙風險。

(時報資訊)