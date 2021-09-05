台北市議員呱吉（邱威傑）提議開放網路賣酒，已經超過5000人附議成案，財政部必須做出回應。財政部官員表示，該案各團體之間未有共識，所以須各方面溝通、研議政策，預計10月於平台上正式回應。

據《菸酒管理法》第30條規範，酒的販賣、轉讓不得以自動販賣機、郵購、電子購物，或其他無法辨識購買者或受讓年齡等方式，為避免未成年買酒。

呱吉網路上表示，菸酒管理法的本意是要避免未滿18歲的未成年人買酒，但是開放網路購物並不代表未成年可以輕易買到，無論是採取信用卡、網銀又或是在收貨時確認簽收人的年齡，都和在商店查驗身分證有同樣的效果。

與其他國家相比，已超過40個國家包含美、日、中國大陸、歐洲等開放網路上可以銷售酒類產品，僅剩回教國家和台灣沒有開放。

菸酒管理法限制網路賣酒超過22年從未調整，時至今日網路購物已經非常普遍，現在又碰到疫情，民眾的購物習慣已經改變，希望政府正視社會環境改變，避免過時法規造成民眾不便。

財政部官員表示，現在市議員的提案已經成案，預計10月3日給民眾正式回應。財政部也擬再與各團體包含電商業者、酒商、兒福團體、衛福部等溝通。

電商業者和酒商則認為，防止18歲以下未成年買到酒的配套措施已經規畫多年，並不困難。如果開放網路，將朝向賣「高價酒」、「限量酒」規畫。

飲酒過量 有害健康

(時報資訊)