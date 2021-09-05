513、517兩次大停電，讓國人對政府能源政策信心大失。為了穩住國內供電，被稱為「台灣最強歐吉桑」的行政院副院長沈榮津再次出動。頂著7旬年紀，最近1個月內竟走訪全台13處水火力核能電廠、超高壓變電所，而且常常從早待到晚，緊緊看住台電，就怕電力改革功虧一簣。

沈榮津最為人津津樂道的，就是去年新冠疫情開始，國內大缺口罩之際，時任經濟部長的他，親自Call工具機大廠，短時間內組建62台口罩機台，日產千萬片解燃眉之急。

這次台電出包，已經升官的他，再次拿出口罩精神，走到前線親自督導台電改革。從7月底到8月底止，走訪了核二、核三、中火、興達、通霄、大潭、明潭、大甲溪各大電廠，還有超高壓桃園龍潭、南投中寮、台南龍崎、高雄高港、八堵PS等13處，幾乎把核能、火力、水力、超高壓線路全走過一遍。

一位台電副總形容，沈可不是走馬看花，有一次他隨同去興達電廠，一大早副院長就進廠內，當天直待到晚上7、8點才離開。可說把電廠「從頭看到尾」，從源頭的煤倉、卸煤港口、輸煤帶、一直到發電端的汽輪機等，每個環節都看，找出系統弱點，最後再帶著大家開檢討會，遇到工程、缺人，就一一協調處理，沒看他喊累。

台電調度處長吳進忠直言「真的佩服他」，說這位長官可以觀察每個電廠環節，然後從管理角度提出解決方案，有其一套。

雖然沈副院長再次化身沈科長，親自點檢每個供電環節，但能源供應非常複雜，能不能成功還很難說，不過看來這頭台灣牛確實是拚了出去。

(時報資訊)