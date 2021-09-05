5月兩次大停電後，台電提出電廠、排程等6大面22項電力改革方案，包括增建快速起停機組、多元彈性需量反應措施，增建儲能系統等，對此專家基本肯定，但認為供氣、儲能成本問題不能忽視，電力改革存有變數。

對於需量反應要更多元，前大同工學院電機工程系教授陳斌魁贊成，因1年只有1%時段尖峰時間需要那麼多電，並不需要一直蓋電廠，要從擴大需量反應面調節，至於儲能電池能成本仍太高。

對此清大工程與系統科學系教授葉宗洸亦有意見，雖儲能電池是好的，但現在台灣看到都是1MW，沒有很大高容量，面對缺電迫在眉睫，緩不濟急。

葉宗洸認為台電的改革方案仍是「治標不治本」，有些問題不能忽視。例如為了因應再生能源變多，增建可快速起停燃氣機組是對的，可是這麼多機組，就有供氣問題。現在第三天然氣接收站外推方案要再延2年，後面的第四、第五接收站到現在連個影子都沒有。

陳斌魁表示，要避免513、517大停電再發生，整個調度要做調整，必須有彈性負載概念，抽蓄水力就是一個。另外未來天然氣發電占比高，增加更多穩定的汽電共生發電有必要。

面對間歇性再生能源發展，他提醒，一定要先看好有多少輸配電、多少發電機，才對應發展多少再生能源，否則綠能多，另一邊配套不足，到時會「瀉肚子」。他認為台灣不缺電，缺的是管理面，負載預測、再生能源負測要加強。

(時報資訊)