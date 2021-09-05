513、517兩次大停電斷掉人民信心，為了避免事件重演，以及2025年綠能躍升，台電提出6大面向22項「電力大改革」因應。包括現在與未來共要建置17座快速起停燃氣機組、公布夜尖峰備轉容量率、建置電能輔助服務，向台積電等科技大廠調度緊急發電機「買保險」，以避免機組跳機引發連鎖分區大停電。

兩次大停電，經濟部次長曾文生說是「所有不利因素疊加」。在人員胖手指誤觸下，剛好遇到氣候異常水情不佳、疫情居家辦公用電增加、大修機組來不及歸隊等諸多因素，不該發生卻發生。

事故後，台電被逼得全面大檢討，因此提出包括電廠運轉、電網輸送、大修排程、電力調度、需求面管理及分區輪流停電機制等6大面向、22項電力改革方案。

綠能抽水調度精算

而未來的供電挑戰，首推2025年綠能要占發電比2成。台電調度處長吳進忠點出，隨著光電裝置量上升，「太陽能變動率逐年加劇」是一個不容忽視問題。他以今年夏季來看，再生能源最高發電量達4345MW，滲透率11.7%，但太陽能僅僅是下午3點到6點，3個小時內就少掉2795MW，等同2台興達新燃氣機組的量。

為了因應這綠能間歇性不穩，台電目前與未來要增建17座燃氣機組，希望藉由快速起停機組穩定電網。

綠能也帶來尖峰時段供需改變，不管是5月大停電，還是去年加州分區輪流停電，都是發生在太陽能下山後的黃昏。台電因此也擬定日／夜尖峰備轉容量率草案，就等主管機關裁定就公布。不管是下午1點到2點、4點到5點、晚上7點到8點的備轉容量率，吳進忠說都可以配合。

517之後，台電也改變目前南投日月潭2座抽蓄水力電廠抽水時間，10部機組以前是凌晨抽到早上8點，現在是到9點半還在抽。機組平常低載運轉，等到6點以後全併聯，可以為晚間至少提供1200萬度供電量。

台積電等擔任救援

吳進忠說，這當然還不夠，所以得拉儲能系統。台電9月要上路的電力交易平台，未來要向民間買調頻備轉、即時備轉、補充備轉三道輔助服務。同時台電也已建立向用戶徵調緊急發電機的「買保險機制」，將跟台積電、科學園區等自己備有緊急發電機大戶簽約，在電力緊急時，幾分鐘內可以開機送電出來救援。

如此遇到大型機組跳機，台電會先動用三道府助服務穩助電網頻率，撐住系統，如仍不行，就急Call科技大戶開緊急發電機救援，以避免低頻卸載分區大停電。

(時報資訊)

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