長榮航空3名機師出現「突破性感染」，其中一名機師的孩子也確診，恐成為Delta病毒入侵台灣破口；對於行政院規畫10月推出五倍券等振興措施，民眾黨立委高虹安昨日呼籲，振興券鼓勵消費前提是，國內疫情達到穩定控制，且疫苗施打率達到群體保護，如今疫情出現變化，對於大幅度振興經濟恐造成疫情破口，政府必須要衡量輕重。

高虹安指出，政府防疫紓困振興有一定的順序跟重要性，例如8400億元紓困振興特別預算，先用於防疫再來是紓困，當疫情控制及疫苗覆蓋率到一個階段，再進行振興階段，現在疑似Delta病毒入侵台灣爆發疫情，行政院應該思考是否在10月按照規畫推出振興措施。

高虹安說，啟動振興措施鼓勵消費，前提是國內疫情達到控制程度，像是疫苗施覆蓋率至今未達5成，若啟動大幅度振興經濟，可能有疫情破口造成危害，政府還是要權衡輕重。

惟對此，行政院長蘇貞昌4日南下屏東視察「屏東高鐵特定區預定地」時，針對各界關心五倍券能否在國慶連假前上路使用，以及民眾能否在10月7日拿到一事，回應道，中央希望等疫情穩定下來後，五倍券就順勢推出，目前相關作業正如火如荼進行中，完成後會向大家報告。

此外，面對疫情重創地方經濟，雲林縣麥寮鄉公所與鄉代會3日提案全鄉每人發放3000元振興金，獲11名代表全數通過，麥寮鄉長蔡長昆4日表示，截至8月，全鄉約4萬8048人，將編列約1.4億元，配合中央振興五倍券，讓鄉民1次買個夠。蔡長昆表示，目前規畫內容為2021年8月31日前設籍麥寮鄉者，每人皆可領取3000元振興金，由於台塑六輕設於鄉內中興村，需繳納房屋稅、地價稅等地方稅，因此麥寮鄉公所每年自有財源約3、4億元，評估發放1.4億元振興金應沒有問題，計畫待雲林縣政府通過後，擇日實施。

(時報資訊)