美國1974～1982年通膨率依序是11.0％、9.1％、5.8％、6.5％、7.6％、11.3％、13.5％、10.3％、6.2％，連續九年高通膨、低成長，這是二戰之後最長的通膨期間，被經濟學家稱為停滯性通膨（stagflation）。

■通膨是指一般物價的持續上漲，意即所調查的商品（或服務）多數是處於上漲狀態，所謂持續則是指至少兩季，以1974～1982年美國長達九年的物價上漲，自然是嚴重的通膨，2008年美國通膨率高於5％僅三個月，因此只能說是有通膨壓力。

美、歐通膨率上揚，7月美國5.4％，8月歐元區3.0％，皆創下十多年新高，通膨來了嗎？而這個通膨會像石油危機年代那麼嚴重嗎？

要回答這問題就得了解，美、歐通膨率升高的原因，所謂通膨率是指消費者物價（CPI）的漲幅，消費者物價包括食、衣、住、行各類，依美國勞工統計局調查，這一波推升美國通膨率的原因在於能源價格高漲，以7月而言，與上年同月比較，能源漲了23.8％，食物類漲了3.4％，服務類漲了3.1％，顯然，國際油價飆漲是導致通膨率升高的原因。

歐洲也是如此，日前歐盟統計局公布8月物價，歐元區通膨率升至3.0％，創下近十年最高，讓通膨率升高的原因和美國一樣，能源價格大漲15.4％是主因，除了能源以外，食物價格漲2.0％，服務類更只漲1.1％。

月增率、年增率大不同

這樣看來，美、歐通膨率升高，仍是拜原油之賜，食物類、服務類的價格漲勢尚緩，雖然美國的中古車、汽車租賃、機票漲幅甚大，但教育通訊產品、醫藥保健品仍在下跌。必須注意的是，通膨率是CPI的年增率，既是年增率就容易受去年同期的影響，去年7月西德洲原油每桶40美元，而今年7月是72美元，如此7月美國通膨率升至5.4％也就不足為怪了。

若以月增率觀察，情況就不一樣了，美國7月消費者物價比前一個月只漲了0.5％，這是近五個月來最小的漲幅，以此而言，美國的通膨已有趨緩跡象，與年增率的感覺有著天壤之別。綜合看來，美國今年以來通膨壓力的確是節節升高，與2008年金融海嘯前相似，然而這只能說是通膨壓力，還不能算是通膨，因為持續期間還不夠長。

1974～1982年石油危機推升了物價，長達九年全球通膨率居高不下，動輒10％、20％，我國甚至出現逾40％的通膨率，日常用品常被搶購一空，通膨已形成恐慌，經歷過那個年代才明白什麼是通膨。自1990年代以來隨著自由貿易、全球化生產，在供給不虞匱乏下，恐慌消失了，因此儘管油價高漲，2008年每桶甚至漲逾140美元，形成不小的通膨壓力，惟最後在金融海嘯漫天蓋地而來之後，通膨隨之消失，粉墨登場的變成通縮。

有壓力…但離恐慌很遠

這一波美國通膨的疑慮除了來自原油，不少人認為貨幣供給過於泛濫也是原因，隨著去年無限量化寬鬆（QE）為市場注入3.7兆美元，美國的貨幣供給M2年增率月月逾20％，這自然讓人想起經濟學家弗里曼的名言：「通膨，就是過多的貨幣追逐過少的商品。」然而，貨幣到底是追逐商品形成通膨？還是追逐股價造成泡沫，還很難說。1986～1988年台灣連續三年貨幣供給M2年增率達到20％，當年不少學者也擔心通膨又將捲土重來，結果這三年的平均通膨率僅0.8％，完全沒有通膨，錢全跑去炒股、炒房了。

美、歐及台灣近期都面臨通膨壓力，是該小心因應，惟這個壓力尚不至形成恐慌，也不可能重演1980年代的停滯通膨。

(時報資訊)