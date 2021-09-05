過去長期被視為「娛樂工具」的短影音平台，在使用者疲乏於內容同質化，以及對知識含金量的需求提升下，泛知識短影音成為各平台發展主力。不僅資本加速湧入，也創造出新一批的「知識明星」。

短影音正在質變。過去長期霸占點閱率排行榜的無厘頭、搞笑影片，如今流量已經節節敗退，取而代之的是嚴肅且兼具生活面的泛知識影片崛起。根據艾瑞諮詢的調查，過去一年的疫情加速了短影音內容從娛樂化回歸理性，「泛知識」影片愈來愈受到青睞。

泛知識所指為較零碎、分散的知識。其衍生出的泛知識短影音，長度約在三到五分鐘間，通常在分享知識的同時並加上時事梗或娛樂化資訊，讓觀眾獲得「娛樂中學習」的快感。

泛知識影片逐漸竄紅

2020年5月，百度CEO李彥宏線上直播首秀，但他並未選擇直播賣貨的作法，而是和付費知識平台「樊登讀書」創始人樊登，就家書、親子教育等問題展開對話並推薦書單，結果大受好評，便可一窺泛知識影片接下來的榮景。

2021年泛知識影音熱度更甚，近期爆紅的科普頻道「無窮小亮的科普日常」，頻道主張辰亮除了介紹昆蟲、花草與動物相關的科普知識，之後更以一系列「網路熱傳生物鑒定」影片迅速打響知名度，不僅上述系列影片播放量突破10億次，短短一年多時間，追蹤的粉絲數更從0暴增到1,700萬。

據統計，2019年中國泛知識付費行業的用戶數約在3.5億人，市場規模達人民幣（下同）278億元。2020年疫情影響下，泛知識市場產業更是迎來了爆發，市場規模將近400億元，使用者規模突破四億。 使用者巨大的需求缺口，加上短影音平台迫切渴求新增流量，泛知識影片儼然成為各家平台爭搶的全新藍海。2021年的泛知識短影音大戰中，率先出手的是字節跳動和騰訊，快手和百度緊跟其後。

2021年年初，抖音上線了「萌知」計畫，鼓勵創作者提供針對青少年的知識內容。此前，抖音曾推行過多種知識內容的相關計畫，吸引來了多領域多方向的知識類創作者。

騰訊旗下的微視也在3月推出了雪球計畫，重點招募「真實且人設鮮明的生活記錄，或泛知識類科普影片內容創作者」。

快手的「光合新知新職」計畫在4月緊追而上，招攬各領域的達人分享不同知識。而百度旗下「好看視頻」也推出了全新「輕知計畫」，邀請100位名家、一萬位行家簽約入駐，加入到泛知識內容創作中。

網紅教授嶄露頭角

這些影音平台不僅鼓勵知識分享愛好者成為創作者，更將目光瞄準了專業的大學老師，也打造出新一批的「網紅教授」。2020年率先崛起的是中國政法大學教授羅翔，他的刑法課程影片觀看量動輒百萬甚至千萬，並榮登2020年最高人氣頻道主。

2021年，短影音平台嗶哩嗶哩找來了85歲的著名海洋地質學家、中科院院士、同濟大學海洋與地球科學學院教授汪品先入駐，知識含金量和話題性都十足，首條影片的播放量就超190萬。

對於85歲成為網紅，汪品先笑說，「如果能將自己的研究用直白的方式傳播給大眾，也是科學家的責任」。知識與平台間的雙贏局面可以走到多遠，外界拭目以待。

(時報資訊)