自「奈雪的茶」6月底成功在港股上市後，喜茶、茶百道、蜜雪冰城等大陸連鎖茶飲業者相繼跟進，香港資本市場正颳起一陣茶旋風。

6月30日被市場稱為「新式茶飲第一股」的「奈雪的茶」（簡稱奈雪）正式登陸港股，儘管上市首日就跌破19.8港元的發行價，遭投資者譏為虎頭蛇尾。但奈雪高達百億港元的估值、驚人的432倍超額認購，以及多達48億港元的集資額，令大陸同業及市場人士大感振奮與眼紅，近期接力啟動赴港上市之路。

近年受到投資圈熱捧

綜合陸港媒體報導，在大陸政府鼓勵消費升級的背景下，從水果茶、起司奶蓋到手打檸檬茶，新式連鎖茶飲近年受到投資圈熱捧。奈雪的茶聯合CBNData發布的報告顯示，預計至2021年底，大陸新式茶飲市場規模可望突破人民幣1,100億元。

在投資者熱情不減，以及香港資本市場願意給出比A股更高估值的情況下，稍具規模的大陸新式茶飲品牌近期接連傳出赴港IPO消息。譬如，和奈雪的茶一樣選擇高端茶飲路線的喜茶，已經多次被傳上市。資料顯示，喜茶成立以來已完成五輪融資。2021年7月，喜茶完成5千萬美元的戰略融資，投資者中不乏淡馬錫、紅杉資本中國、高瓴創投等知名機構。喜茶還宣布入股咖啡連鎖品牌Seesaw，成為其戰略投資方之一。

另外，因為一首店歌「我愛你，你愛我」意外紅透市場、主打大陸二三四線下沉市場的蜜雪冰城，近日也傳出正考慮香港IPO。

而在四川成都創立的茶飲品牌茶百道，日前也傳出最快2022年在香港IPO，融資規模約5億美元。

分析人士指出，對於大陸新式茶飲的這股赴港上市熱潮，投資方的熱情與壓力是主要的因素，「公司也會面臨投資方退出的壓力，近年大陸新式茶飲規模快速膨脹，包括拓展業務範圍等，一定程度上都是在為上市做準備。尤其私募資金在大舉投入後，自然會希望公司早日上市。」

另一方面，由開路先鋒奈雪的茶上市後的表現來看，儘管這股「茶旋風」今年成功在低迷的港股市場上掀起話題，但能否走得長遠仍有待考驗。

二級市場反應未如預期

首先，儘管在一級市場上，新式茶飲概念的熱度未退，但在二級市場，散戶的態度卻與機構不同。像是奈雪在香港上市當日就破發，此後兩個月股價一路走低，始終未能回到發行價水準。甚至8月25日奈雪的茶發表上市後首份財報，2021年上半年收入年增80.2％，期內扭虧為盈，淨利達4,820萬元。

有市場人士認為，多方面因素導致奈雪這類新消費概念在港股二級市場表現未如預期，首先是港股投資人對所謂的新茶飲品牌熟識度不高，而公司上市前的快速擴張動作，也會讓投資者有所顧慮。

另外，茶飲業者近日頻被爆出食安問題，也說明在企業在業績與版圖急速成長同時，內部管理卻出現「跟不上」的問題，像是奈雪、喜茶的部分「網紅」飲品被查出違規使用添加物問題，說明相關業者在產品把關與內部管理都還有努力的空間。

例如8月23日大陸市監總局通報，奈雪有兩家門店在生產製作中存在違規操作問題，且其北京多家分店存在蟑螂亂爬、水果腐爛等食安問題。茶百道今年5月在長沙市開福區市場監管局的突擊檢查中，也曾被查出門店蛋糕、生煉乳標籤顯示過期。

(時報資訊)