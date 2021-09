亞馬遜籌製的《魔戒》影集首季於紐西蘭殺青後,第二季將移師英國拍攝,令紐國借助《魔戒》魅力提振觀光的期待落空。

■Production of the new Lord of the Rings television series will move to the UK from New Zealand, Amazon Studios has confirmed.

電商巨擘亞馬遜進軍影視業成立的亞馬遜影業(Amazon Studios) 今年8月份證實,該公司砸下鉅資製作的電視影集《魔戒》(Lord of the Rings)首季於紐西蘭殺青後,第二季將轉往英國拍攝。此消息對於自許為現實版「中土世界」的紐西蘭與其影視產業帶來沉重打擊。

亞馬遜影業聲明指出:「拍攝地點從紐西蘭轉至英國,與我們擴大英國影視生產據點與加強投資的策略一致。我們旗下許多強檔節目都在英國產製。」

亞馬遜取得版權籌製的《魔戒》系列影集已在紐西蘭完成首季拍攝,據傳拍攝成本高達4.65億美元,創下史上最貴影集紀錄。此劇預計明年9月於亞馬遜影音串流平台Prime Video首播。

對於紐西蘭影視產業而言,此消息無疑是一大打擊。據政府數據顯示,該影集拍攝為紐西蘭創造1,200個直接就業與700個間接就業機會。

紐西蘭影視工會Equity NZ主管羅奇(Denise Roche)表示:「此事毫無端倪,大家都嚇了一跳。我替我們自家影視產業與投入心力的技術人員感到遺憾。」

《魔戒》影集自去年開始於紐西蘭拍攝,一度因疫情爆發而延後,幸好後來順利殺青。首季後期製作將繼續在紐西蘭完成,但第二季之後的內容將轉往英國拍攝。

高額補貼不敵英國競爭

紐西蘭經濟發展部長奈許(Stuart Nash)表示,紐國政府對於亞馬遜將拍攝地點移師英國的決定「深感遺憾」。

亞馬遜先前已從紐西蘭政府手中取得拍攝經費的20%補貼,相當於9,200萬美元。

紐西蘭當局今年4月再度加碼,承諾給予亞馬遜額外5%的補貼金。亞馬遜回應表示,他們不會「主動爭取」這筆補助。

亞馬遜影業副總裁桑德斯(Vernon Sanders)表示:「我們要感謝紐西蘭政府與民眾的好客與熱心,他們提供了《魔戒》這麼棒的地點,讓我們展開如同史詩般的旅程。」

英國文化大臣道登(Oliver Dowden)對於亞馬遜的決定樂見其成,展開雙臂歡迎《魔戒》劇組到來,因為這能為當地帶來數以千計的工作機會。但他不願回應英國是否提供經費誘因的詢問。

影集魅力帶動觀光與經濟

事實上,全球多國極力爭取《魔戒》劇組前往拍攝,紛紛承諾提供同等豐厚的補助經費。

原因正如奈許先前所言,「該影集將為紐西蘭帶來多年經濟與觀光效益,同時有助於提升國內影視產業實力。」

紐西蘭籍導演彼得傑克森(Peter Jackson)在自己家鄉拍攝魔戒三部曲與哈比人三部曲共六部電影。

這些電影除了貢獻近60億美元的票房外,更帶動紐西蘭觀光產業發展。數據顯示,2001年~2006年期間,紐西蘭全年觀光人數暴增40%,從170萬大幅成長至240萬人。

