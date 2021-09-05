亞馬遜籌製的《魔戒》影集首季於紐西蘭殺青後，第二季將移師英國拍攝，令紐國借助《魔戒》魅力提振觀光的期待落空。

■Production of the new Lord of the Rings television series will move to the UK from New Zealand, Amazon Studios has confirmed.

電商巨擘亞馬遜進軍影視業成立的亞馬遜影業（Amazon Studios） 今年8月份證實，該公司砸下鉅資製作的電視影集《魔戒》（Lord of the Rings）首季於紐西蘭殺青後，第二季將轉往英國拍攝。此消息對於自許為現實版「中土世界」的紐西蘭與其影視產業帶來沉重打擊。

亞馬遜影業聲明指出：「拍攝地點從紐西蘭轉至英國，與我們擴大英國影視生產據點與加強投資的策略一致。我們旗下許多強檔節目都在英國產製。」

亞馬遜取得版權籌製的《魔戒》系列影集已在紐西蘭完成首季拍攝，據傳拍攝成本高達4.65億美元，創下史上最貴影集紀錄。此劇預計明年9月於亞馬遜影音串流平台Prime Video首播。

對於紐西蘭影視產業而言，此消息無疑是一大打擊。據政府數據顯示，該影集拍攝為紐西蘭創造1,200個直接就業與700個間接就業機會。

紐西蘭影視工會Equity NZ主管羅奇（Denise Roche）表示：「此事毫無端倪，大家都嚇了一跳。我替我們自家影視產業與投入心力的技術人員感到遺憾。」

《魔戒》影集自去年開始於紐西蘭拍攝，一度因疫情爆發而延後，幸好後來順利殺青。首季後期製作將繼續在紐西蘭完成，但第二季之後的內容將轉往英國拍攝。

高額補貼不敵英國競爭

紐西蘭經濟發展部長奈許（Stuart Nash）表示，紐國政府對於亞馬遜將拍攝地點移師英國的決定「深感遺憾」。

亞馬遜先前已從紐西蘭政府手中取得拍攝經費的20％補貼，相當於9,200萬美元。

紐西蘭當局今年4月再度加碼，承諾給予亞馬遜額外5％的補貼金。亞馬遜回應表示，他們不會「主動爭取」這筆補助。

亞馬遜影業副總裁桑德斯（Vernon Sanders）表示：「我們要感謝紐西蘭政府與民眾的好客與熱心，他們提供了《魔戒》這麼棒的地點，讓我們展開如同史詩般的旅程。」

英國文化大臣道登（Oliver Dowden）對於亞馬遜的決定樂見其成，展開雙臂歡迎《魔戒》劇組到來，因為這能為當地帶來數以千計的工作機會。但他不願回應英國是否提供經費誘因的詢問。

影集魅力帶動觀光與經濟

事實上，全球多國極力爭取《魔戒》劇組前往拍攝，紛紛承諾提供同等豐厚的補助經費。

原因正如奈許先前所言，「該影集將為紐西蘭帶來多年經濟與觀光效益，同時有助於提升國內影視產業實力。」

紐西蘭籍導演彼得傑克森（Peter Jackson）在自己家鄉拍攝魔戒三部曲與哈比人三部曲共六部電影。

這些電影除了貢獻近60億美元的票房外，更帶動紐西蘭觀光產業發展。數據顯示，2001年～2006年期間，紐西蘭全年觀光人數暴增40％，從170萬大幅成長至240萬人。

(時報資訊)