韓國執政黨提出的《媒體仲裁和損害救濟法》修正案，引發不論左派、右派，進步、保守，國內、還是國外相關組織、人士普遍的反對，直指這項修正法案最後可能會演變為絞殺特定媒體的繩索。

■The day the press died.

在韓國媒體組織、世界新聞協會、國際記者協會，還有韓國律師協會組織、在野政黨，學者、專家，不論左派、右派，進步、保守，國內、還是國外相關組織、人士普遍反對下，韓國執政的民主黨雖然有所讓步、妥協，但仍然決定9月27日在國會中表決《媒體仲裁和損害救濟法》修正案。

《媒體仲裁和損害救濟法》是韓國民主黨提出的法案，民主黨本來想在8月30日的臨時國會最後期限前，以占有60％席次的絕對多數強行通過，結果在社會輿論及野黨強力杯葛下，執政黨暫時妥協，8月31日朝野雙方同意成立協商機構並運作到9月26日，9月27日表決。

這項法案，是文在寅政府媒體改革的其中一環。從2021年2月提出後，每一個過程都受到各界的質疑，特別是媒體的反彈最為強烈。

然而，不管社會上有多大的質疑聲，執政黨以「完成國民賦予我們的責任」、「我們一心所想的只有國民」為由，8月19日在國會「文化體育觀光委員會」全體會議上強行通過了《媒體仲裁和損害救濟法》修正案。（相當於我立法院的委員會初審通過）。

法案定義模糊 內外譴責

「The day the press died.」在修正法案初審通過後，韓國不論內、外齊聲譴責這是低劣的惡法，是「堵住媒體之嘴、矇住國民之眼與耳」的違憲立法暴行。

《媒體仲裁和損害救濟法》顧名思義，是為保障因媒體報導而受害者的法律，然而，在修正法案中，雖然明定是針對「虛假、偽造信息」造成的損害，但是虛假、偽造的定義，卻模糊不清，且舉證責任在媒體，不是告訴人。

修正法案中，還明定受害者有權要求媒體刪除問題報導，更是直接違背了《媒體仲裁和損害救濟法》立法初衷，修正前法案是明定，當事人對報導有異議，媒體得通過修正和發表反論的方式留下紀錄，而不是不留下任何紀錄的直接刪除。修正法案甚至對新聞更正的版面大小、長短與發布時間都做出詳盡的規定

修正法案中，還新增「故意與重大過失推定的條款」，明定不得使用可以令人聯想到當事人視覺資料，誘導人們推測出新結論。而且，舉證責任在媒體，而非告訴人。

修正法案中，也明定對受害者的賠償條款，最高可要求五倍的損失。然而，讓韓國媒體與律師感到不可思議的是賠償金額的計算，不是依據實際造成的損失為基準，而是「控制在相關媒體前一年度銷售額的萬分之一到千分之一之間。」

於是這項標榜「是為了國民利益」而提出的修正法案，不但沒有獲得多數國民的支持，反而導致不論左派、右派，進步、保守，國內還是國外相關組織、人士普遍的反對，更讓韓國媒體人想起了當年軍政獨裁時期對媒體提出「報導指南」，並限制憲法保障的公民言論與出版自由的惡行。

淪政治武器絞殺媒體

韓國各媒體、律師組織更為憂心的是，這項修正法案根本就是把立法當成了政治武器，最後可能會演變為絞殺特定媒體的繩索。

不過，讓韓國媒體更為憤怒的是，當年曾經曾發起《保護記者法》案的總統文在寅，在修正法案的過程中，始終保持著沈默。看在媒體眼裡，文的沈默等同是默許與放任。特別是，文在寅才在不久前在國際記者協會大會上說：「言論自由是民主主義的根基」，聽在媒體的耳裡也就更加諷刺了！

(時報資訊)