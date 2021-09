伊朗、伊拉克、約旦等中東國家長年乾旱逐漸威脅民生,而氣候變遷只讓缺水問題更嚴重,甚至引爆抗爭衝突。

■Such problems are familiar in many parts of the Middle East - where water is simply running out.

位於伊朗西北部的烏魯米耶湖(Lake Urmia)在1990年代曾是中東著名觀光勝地,每逢假日吸引大批遊客搭船來此度假。當地記者艾美德(Ahad Ahmed)表示:「當年大家會來游泳,且湖底的泥巴具有療效。大家來此度假都會停留數日。」

乾旱導致伊朗湖泊縮小

沒想到30年後人事全非,烏魯米耶湖幾乎快要乾涸,而昔日載著大批遊客的渡輪也在岸邊擱淺多年,船身早已生鏽。回顧1990年代烏魯米耶湖面積約有5,400平方公里,如今只剩不到一半,讓當地人擔心再過不了幾年湖就會徹底消失。

烏魯米耶湖面積急速縮小,反映的不只是伊朗50年來最嚴重乾旱,還包括中東地區普遍的缺水問題,而造就這個問題的原因並不單純,除了氣候變遷使雨量減少之外,當地濫用水資源及河流水壩管理不當等人為因素也使缺水更加嚴重。

世界資源研究院(WRI)艾斯蘭德(Charles Iceland)表示:「當地用水量高過平均雨量。當地人抽水的速度快過降雨回補地下水的速度,導致地下水位持續下滑。」

伊朗境內水壩蓄水量有90%拿來灌溉農作,導致其他用水供不應求。在降雨減少、湖泊乾涸的情況下,專家擔心伊朗部分地區未來恐怕不宜人居,且缺水問題威脅民生已經開始製造社會動盪。

今年7月伊朗西南部發生多起抗爭暴動,起因都是人民不滿長期缺水,至少有三名抗爭者在警民衝突中身亡。

氣候變遷無疑是中東缺水問題的元凶。沙烏地阿拉伯阿布杜拉席茲大學氣候變遷研究中心主任艾爾瑪斯路易(Masour Almazroui)表示,氣候變遷造成冬季乾旱,即便夏季降雨量增加,也因極端高溫加速湖水蒸發而於事無補。

烏魯米耶湖是一座鹽水湖,湖水持續蒸發不僅減少當地供水量,湖水含鹽量也因此提高,無法再用來灌溉農作。當地農民普耶貝里(Kiomars Poujebeli)表示:「遲早有天這裡的土壤會無法耕作。」

約旦歸咎難民加劇缺水

在同樣飽受缺水之苦的約旦,人民早已習慣節約用水,但專家預測21世紀末約旦平民每人每日供水量只有40公升,只有美國人的十分之一。

耶路撒冷希伯來大學大氣科學系教授羅森菲爾德(Daniel Rosenfeld)表示:「約旦缺水問題嚴重。即便在首都,一般家庭每周只有一兩天供水。」約旦水利署秘書長巴泰尼(Bashar Batayneh)將國內缺水問題歸咎於大批難民加重水資源負擔,並請求國際金援。他表示:「約旦為國際社會承擔大批敘利亞難民,水資源深受影響。這些難民每年耗費政府6億美元供水成本,但國際提供的資金杯水車薪。」

約旦為了滿足國內用水需求,不得不從以色列進口大量用水。以色列的海水淡化技術發達,但海水淡化廠卻製造大量溫室氣體,加速氣候變遷,最終還是讓缺水問題惡性循環。

隨著全球暖化日益嚴重,中東農民被迫開始改良農業技術。羅森菲爾德表示:「以色列以前當地種植大量柳橙,但某一刻起大家發現出口柳橙等同出口匱乏的水資源。」

(時報資訊)