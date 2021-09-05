台股上周高檔震盪，惟3日在晶圓代工雙雄台積電（2330）與聯電（2303）買盤挹注下，聯手扛起「多頭大旗」，吹響台股反攻的號角。外資買盤近期也陸續回籠，且時序進入9月，投信季底作帳行情也加溫。不過，法人也點出，除加權指數上漲外，台股後續仍須「補量」，才有助大盤上攻續航力。

摩爾投顧分析師張志誠本周續留三檔持股，包括散裝航運新興、慧洋-KY，及電池概念股健和興，再選入觸控IC禾瑞亞、IC設計矽統，看好在國際航運股仍持續上漲下，台灣散裝輪股價的破線背離，所創造出的新布局契機；整體持股比例為99.7％，投組中五檔個股占比平均分布於19～21％。

證券分析師黃勇文本周投組全面翻新，選入晶圓代工「二哥」聯電、石英元件廠安碁、酸鹼與特用化學廠中華化、IC設計矽統、消費IC廠佑華，看好半導體產業將成為近期台股主流；整體持股比例再上升至97.8％，投組前兩大為聯電、安碁，占比21％、20％，其餘兩檔則介於18～20％間。

啟發投顧分析師楊基政則選入IC載板廠欣興、探針式連接器製造廠中探針、電感鐵芯廠越峰、再生晶圓製造廠昇陽半導體、衛星通訊廠致振，選擇布局業績具轉機題材、技術面強勢之個股；整體持股比例98.8％，投組首重欣興，占比達21.7％，其餘四檔則落在18～20％。

倫元投顧分析師陳學進本周納入MCU廠九齊、IC設計矽統、探針式連接器製造廠中探針、USB控制IC廠創惟、酸鹼與特用化學廠中華化，看好半導體產業、具轉機題材之中小型股；整體持股比例降至97.4％，投組中五檔個股全數分布於18～21％之間。

逐洞賽第五洞結果出爐，台股上周大盤動盪，最終在晶圓雙雄獲買盤力挺、強勢表態下仍力保不失，電子股展現接棒氣勢。黃勇文以5.49％的報酬率，奪得本循環首勝，楊基政、陳學進、張志誠則分別以1.55％、-0.94％、-6.44％的報酬率，位居第二至四名。

下半年電子股迎來旺季，電子族群展現強勁反彈力道，其中又以7月營收繳出亮麗成績之個股漲勢最旺。黃勇文上周投組中的連接器廠湧德，7月自結獲利高達3,900萬元，年增近四倍，帶動股價發起一輪猛攻，單周勁揚28.57％。法人看好，在5G、AI、雲端運算應用高速成長下，湧德下半年營運可望優於上半年。

本循環逐洞賽第五洞結果揭曉，由黃勇文於本循環中首度稱霸，奪下一洞冠軍。張志誠則擁有兩冠，楊基政、陳學進各有一冠。台股上周再度大漲306.99點，力守季線關卡之上。

(時報資訊)

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