上周台股漲幅雖然收斂，而量能也再度縮減，不過指數依舊以上漲306點作收。上周即便占得了「悶雷」型態的【水雷屯卦】，日線表現還是合乎了卦象的預期，那就是「……在經過一段漲幅之後的本周三、四，有必要執行逢高調節的納財策略」，事後看來也果真如此，這就是老祖先的智慧。

就市場語言來說，這些都是健康的漲多整理，專家們也認為股王和權值概念股都持續創新高，台股無須給予悲觀的眼神。

時序進入9月第二周。節氣時序即將進入8月節令「白露」，亦即月圓人團圓的「丁酉月」。以年度的【山天大畜】卦象來說，這是個多方支撐強勁的位置，因此8月台股不悲觀的說法，獲得了卦象「另類觀點」的認同。

再以台股9月投資求財卦象的角度觀察，發覺占得【兌為澤卦】的本月，雖然氣勢並不悲觀，而投機氣氛也十分濃厚，不過指數是否再持續創造新高紀錄，可就需要多觀察了。整體而言，8月是個吉利的月份，而股市投資求財卻宜執行短線落袋為安的策略。

【地澤臨】本周台股投資求財卦象。這一卦說的是臨界點意境，對於事務的執行而言，代表亦步亦趨，按部就班執行。對於投資求財而言，卻也是如此。占得此卦的投資求財策略將會是盯著大盤走，大漲不追，並且順勢調節，回檔再順勢承接，以便營造短線機會財利。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺多方氣勢頗佳，可以肯定的是，本周財利豐碩，因此在逢高調節之後，需要保留進場承接的籌碼和運作的空間。

換言之，這一周即便上漲空間受到擠壓，不過卦象還是透露出營造短線財利的氣數訊息。於是乎，在逢高調節的同時，還是順手低接以便營造短線區間財利。就卦象而言，投機氣氛濃厚，即便出現震盪，的確不宜悲觀。

(時報資訊)