菲律賓共和國，總人口超過一億，在東協中僅次於印尼，排名第二，且自2012年起，菲國經濟成長年年高於6％，超越多數東協國家。上億的人口、快速的經濟成長、逐漸改善的失業率及上調的基本薪資，驅動內需消費持續成長，進一步刺激零售業的蓬勃發展，故菲律賓龐大消費市場不容小覷，值得深入探索。

新型冠狀病毒（Covid-19）大流行前，各界原先對菲律賓經濟前景一片看好，世界銀行預估2020年菲國經濟成長率為6.1％，菲律賓政府本身的預測更高達6.5％至7.5％。然而突然降臨地黑天鵝－Covid-19，對許多國家經濟產生巨大衝擊，菲律賓也無法倖免於外，遭受嚴重影響，讓消費市場面臨更多不確定因素。

就菲律賓零售市場現況及Covid-19對菲律賓經濟及零售市場的衝擊分析內容如下：

一、綜觀菲律賓總體經濟情勢及人口結構：總體經濟情勢可以反映出菲律賓經濟實力與成長動能，而人口結構可以了解菲律賓市場大小及潛力。

二、檢視菲律賓家庭收支及消費習性：家庭收入狀況可看出菲律賓社會潛在的消費實力，而家庭支出則可了解菲律賓家庭消費情況及主要消費產品。

三、探討菲律賓零售市場：包括零售市場規模、通路結構及通路配銷模式，以發掘進入菲律賓零售市場之策略。

四、解析菲律賓消費品進口結構：包括菲律賓進口趨勢及進口來源，以了解臺灣產品在菲律賓進口市場地位；另外藉由比對菲律賓自全球及自臺灣進口消費品之結構，來篩選出臺灣對菲律賓具出口競爭力產品。

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本文源自：菲律賓零售市場調查－兼論Covid-19肺炎疫情之衝擊

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