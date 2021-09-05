一、工商企業
◎仁寶稽核主管謝博文卸任，由黎振宜新任。
◎鮮活控股內部稽核主管黃安業卸任，由羅榮茂新任。
◎富宇地產董事長張清全卸任，由張世欣新任。
◎六福開發會計主管、公司治理主管盧贊宇卸任，由謝禕璠新任，副董事長由賴振融新任。
◎泰福生技發言人陳林正卸任，由閻雲新任，總裁由閻雲新任，董事長陳林正卸任，由閻雲新任。
◎精英內部稽核主管彭麗娟卸任，由張進朝新任。
◎敏成健康總經理及發言人楊坤璋卸任，由陸梅珍新任。
◎敦泰財務主管、會計主管及發言人廖俊杰卸任，由張維杰新任。
◎瑞昱副董事長邱順建卸任，由陳國忠新任。
◎天瀚科技董事長暨總經理黃文彥卸任，由鄭又晉新任，發言人陳君玫卸任，由鄭又晉新任。
◎中華發言人黃振昌卸任，由錢經武新任。
◎如興發言人徐仲榮卸任，由陳怡如新任。
◎漢唐業務長由許俊源新任。
◎暐世財務主管、會計主管李淑貞卸任，由吳瑞斌新任。
◎環天科研發主管鄭賢隆卸任，由鄭世揚新任。
◎三發地產公司治理主管黃義偉辭職。
◎長佳智能發言人梁詠鈞卸任，由徐國偉新任。
◎紅馬集團內部稽核主管曹昀嵐辭職。
◎長泓發言人及財務暨會計主管張惠雯辭職。
◎誠研總經理黃健華卸任，由黃冠智新任。
◎華星執行長倪慎如退休。
◎山隆內部稽核主管甘冠凌退休。
◎順德研發主管陳昭宏退休，由陳彥宏新任。
◎友訊執行長由張家瑞新任。
◎叡揚公司治理主管黃詩涵卸任，由王佳琪新任。
◎南璋總經理及發言人柯尚琪辭職。
◎神隆醫藥常熟總經理曹前辭職，由蔡成志新任。
◎誠品生活內部稽核主管黃翠玫卸任。
◎正瀚總經理邱兆宗辭職，由黃卓君新任。
◎士開財務主管曾毓文卸任，由郭穎彥新任。
◎山富財務暨會計主管謝沄蓁卸任，由華龍驥新任。
◎視陽研發主管許金隆卸任，由陳坤輝新任。
◎寶成發言人何明坤卸任，由施志宏新任。
◎群登內部稽核主管吳驊辭職。
◎大億研發主管山本英嗣卸任，由蕭隆智新任。
◎漢唐執行長陳朝水辭職。
◎光磊營運長黃年宏卸任，由陳權威新任。
◎盟立研發主管由高啟清新任。
二、金融機構
◎群益期貨董事長孫天山解任，策略長孫天山辭職。
◎華泰銀行總經理陳宏徵卸任，由傅瑞媛代理。
◎大昌證券董事長莊輝耀卸任，由莊智宏新任。
◎日盛金董事長黃錦瑭卸任，由韓蔚廷新任，總經理黃錦瑭辭職。
◎臺灣銀行公司治理主管由陳漢國兼任。
◎華南產物保險內部稽核主管由黃民悅新任。
（工商時報資料組輯）
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