電玩遊戲開發商Krafton於8月10日股票首次公開發行（IPO）出師不利，股價一直無法回到承銷價以上，但市值仍高達22兆韓元、成為韓國最大上市遊戲公司。而這也讓持股14％的創辦人張炳圭（Chang Byung-gyu）身價水漲船高，財產淨值翻漲三倍至29億美元。

Krafton上市以來表現欠佳，主因在於中國大陸加強對於線上遊戲的監管，進而傷害投資人信心，畢竟中國大陸是Krafton主要市場。

但無論如何，Krafton此次IPO成功籌資4.3兆韓元，成為韓國史上第二大上市案，僅次於三星人壽2010年上市募得的4.9兆韓元。

張炳圭2007年創辦Krafton，同時擔任董事長一職。該公司2017年推出的競技遊戲《絕地求生》（PUBG）廣受電玩迷喜愛。財報顯示，Krafton2020財年營收暴增53.6％至1.67兆韓元，淨利倍增至5,563億韓元，其中高達96.5％營收來自於《絕地求生》系列銷售。

張炳圭亦是Krafton最大股東，名下持有約14％股份，而他的太太持股1％。大陸騰訊公司持股約13.58％，名列第二大股東。

據《富比世》（Forbes）估計，張炳圭與太太兩人的財產淨值，從公司上市前的9.9億美元攀升至29億美元。張炳圭2019年以8.9億美元身價打入韓國前50大富豪名單，今年4月首登富比世全球富豪榜。

現年48歲的張炳圭畢業於韓國科學技術院（KAIST），擁有電腦科學碩士學歷的他於2005年創辦搜索引擎新創公司1noon，一年後以3,650萬美元價碼將公司賣給韓國科技企業NHN。Krafton如今市值達22兆韓元，名列韓國上市遊戲開發商第一。NCSoft排名第二，市值17.9兆韓元。第三名則是網石（Netmarble），市值11.6兆韓元。

Krafton表示，IPO上市募得的資金，大部分將用於收購其他遊戲開發商。受新冠疫情影響，全球多國實施隔離封鎖措施，導致民眾待在家的時間變長，電玩等家庭娛樂需求攀升，而這也促使線上遊戲業吹起併購風潮。

(時報資訊)