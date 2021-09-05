韓國純網銀Kakao銀行8月6日掛牌上市告捷，首日股價飆漲近80％，市值攀抵310億美元，擊敗一大票傳統實體銀行。在執行長尹浩永（Yun Ho-young，音譯）的領導下，Kakao銀行短短一年半內便轉虧為盈、業務蒸蒸日上，如今用戶數高達1,620萬人，令投資人十分看好該公司發展。

Kakao銀行此次股票首次公開發行（IPO）共籌資2.6兆韓元，成韓國今年以來第二大上市案，僅次於電玩遊戲開發商Krafton募得4.3兆韓元，而這也讓Kakao成為韓國市值最高的銀行。

Kakao銀行母公司是Kakao集團，該集團旗下擁有韓國最大手機通訊軟體Kakao Talk。即便在充滿驚奇的金融科技界，許多人對於Kakao集團業務多元化、成功從通訊軟體跨足網銀領域深感佩服。

尹浩永一開始擔任共同執行長，一直到去年3月才獨攬重任。Kakao集團2015年收購他任職的入口網站Daum，他因此加入Kakao。

事實上，負責創立純網銀業務的正是尹浩永領導的任務小組，但該銀行推出後受歡迎的程度遠超乎他預期。Kakao銀行2017年7月正式營業，短短四天內便吸引逾82萬人開戶，一個月後用戶數成長至350萬人。

Kakao純網銀獲得空前成功，主因在於Kakao Talk用戶眾多、打下良好根基。Kakao Talk是韓國最流行的通訊軟體，高達94％的智慧型手機裡下載該軟體。

但不容否認的是，尹浩永也扮演重要領導角色。他將自己的金融專業與對於客戶的理解，完美地整合至Kakao最先進的技術裡。

Kakao銀行如今已是韓國最大數位銀行，透過App軟體提供迅速而便捷的金融服務。截至3月為止，Kakao銀行每月活躍用戶數達到1,340萬人。

分析師表示，Kakao純網銀技術先進，加上未設實體營業據點，成本較同業節省許多。一旦Kakao銀行進軍貸款領域，傳統銀行恐面臨更大競爭壓力。

(時報資訊)