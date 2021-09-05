叫車平台Grab創辦人陳炳耀（Anthony Tan）身為富二代卻獨立創業，在不到10年內將Grab發展成結合餐飲外送、數位金融服務於一身的東南亞超級應用程式。他的成功秘訣除了謙虛、善於傾聽之外，也懂得如何激勵員工向上。

Grab預定今年底與矽谷特殊目的收購公司（SPAC）Altimeter Growth合併來達成借殼上市。這筆交易號稱全球最大規模SPAC收購案，將使Grab市值達到400億美元，也將讓陳炳耀個人淨值達到7.9億美元，登上新加坡前50大富人榜。

今年39歲的陳炳耀在馬來西亞家鄉早已是數一數二的富豪，且家世顯赫。他家經營的Tan Chong Motor是馬來西亞大型汽車經銷商，但當年就讀哈佛商學院的陳炳耀不願坐享其成，選擇獨自出來創業。

馬來西亞長大的他深知東南亞交通混雜，不僅計程車常不照錶收費，女性搭車也有安全疑慮，因此想要創造一個安全、透明的叫車平台，於是2012年與哈佛同窗在馬來西亞創辦了MyTeksi，也就是今日總部在新加坡的Grab。

2013年成為Grab早期股東之一的創投公司Vertex Holdings執行長Chua Kee Lock表示：「陳炳耀很清楚自己的目標，那就是打造當地最優秀的主流叫車應用程式。」他認為目標明確是陳炳耀成功吸引軟體銀行、滴滴出行、豐田汽車及微軟等金主的主要原因。

同樣是Grab早期股東的GGV Capital執行長Jixun Foo也表示：「陳炳耀非常謙虛，善於傾聽與學習，這些特質幫助他與公司團隊及投資人建立強大的信任關係。」

2012年創業以來，Grab在東南亞市場與優步（Uber）激烈競爭，終於在2018年透過合併將優步趕出東南亞市場，從此陳炳耀的目標更上一層樓。

他要打造的不再只是東南亞最優秀的叫車軟體，而是將Grab發展成多功能的超級應用程式。

近年Grab陸續推出餐飲外送及數位金融服務，服務範圍遍及東南亞八個國家共351個城市，但陳炳耀仍會不時親下前線充當餐飲外送員，趁機了解司機及顧客需求。曾任Grab高層的拉斯托基（Pratyush Rastogi）表示：「陳炳耀在公司開會時很擅長激勵員工，讓員工相信Grab能化不可能為可能。」

(時報資訊)