印尼電商平台Bukalapak創辦人薩奇（Achmad Zaky）當年創業開麵攤不幸破產，卻因此靈機一動，開發電商平台幫助當地攤販商家拓展業務，使他成為印尼數一數二的富豪。

今年8月6日Bukalapak以每股850印尼盾（約0.06美元）價格在印尼首度公開發行（IPO），募資15億美元締造印尼史上最大規模IPO案，且股價在交易首日暴漲25％，達到印尼股市規定的單日漲幅上限，使公司市值達到76億美元。

依照薩奇對Bukalapak持有的4.3％股權推算，他的個人淨值一夕之間達到3.3億美元，與當年一度破產的他相比可謂鹹魚大翻生。

今年34歲的薩奇在10歲時獲得一台家人送的電腦和幾本程式設計教科書，從此便對學習電腦與程式設計產生興趣，而事實也證明薩奇在這方面相當有天分。他在中學時期就曾代表學校參加印尼全國科學比賽，並在電腦科學項目拿下全國冠軍。

高中畢業後，他順利進入印尼首屈一指的萬隆理工學院（ITB）攻讀資訊工程，在學期間繼續代表學校四處參賽。他在2007年印尼無線網路創新競賽中拿下第二名，還開發出快速計票軟體MobiSurveyor。

除了學科表現優異之外，薩奇在校期間也積極參與社團活動，組成ITB創業社團。一心想創業的薩奇還沒畢業就決定先從擺攤賣麵做起，於是把他從各項比賽贏得的獎金全投入麵攤生意，不料卻做到賠錢最終破產。

他在2015年受訪時曾表示：「當年失敗讓我心靈受創，但隨後我體會到社會就是一所學校，雖然成本昂貴但我相信我能學到寶貴的一課。」

麵攤的失敗經驗讓薩奇了解到印尼許多小型商家需要協助，於是他決定運用電腦專長打造電商平台。2010年他和兩位同學只憑5美元資金共同創辦Bukalapak，而Bukalapak在印尼文的意思就是「擺攤做生意」。

2011年Bukalapak平台上已經有1萬個賣家，此後用戶量快速成長，使公司預估市值在2017年突破10億美元，成為印尼四大科技獨角獸之一。2017年薩奇與團隊另外打造了連結小商家、消費者及上游供應商的電商平台Mitra Bukalapak。

(時報資訊)