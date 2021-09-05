印尼電商平台Bukalapak創辦人薩奇（Achmad Zaky）當年創業開麵攤不幸破產，卻因此靈機一動，開發電商平台幫助當地攤販商家拓展業務，使他成為印尼數一數二的富豪。

　今年8月6日Bukalapak以每股850印尼盾（約0.06美元）價格在印尼首度公開發行（IPO），募資15億美元締造印尼史上最大規模IPO案，且股價在交易首日暴漲25％，達到印尼股市規定的單日漲幅上限，使公司市值達到76億美元。

　依照薩奇對Bukalapak持有的4.3％股權推算，他的個人淨值一夕之間達到3.3億美元，與當年一度破產的他相比可謂鹹魚大翻生。

　今年34歲的薩奇在10歲時獲得一台家人送的電腦和幾本程式設計教科書，從此便對學習電腦與程式設計產生興趣，而事實也證明薩奇在這方面相當有天分。他在中學時期就曾代表學校參加印尼全國科學比賽，並在電腦科學項目拿下全國冠軍。

　高中畢業後，他順利進入印尼首屈一指的萬隆理工學院（ITB）攻讀資訊工程，在學期間繼續代表學校四處參賽。他在2007年印尼無線網路創新競賽中拿下第二名，還開發出快速計票軟體MobiSurveyor。

　除了學科表現優異之外，薩奇在校期間也積極參與社團活動，組成ITB創業社團。一心想創業的薩奇還沒畢業就決定先從擺攤賣麵做起，於是把他從各項比賽贏得的獎金全投入麵攤生意，不料卻做到賠錢最終破產。

　他在2015年受訪時曾表示：「當年失敗讓我心靈受創，但隨後我體會到社會就是一所學校，雖然成本昂貴但我相信我能學到寶貴的一課。」

　麵攤的失敗經驗讓薩奇了解到印尼許多小型商家需要協助，於是他決定運用電腦專長打造電商平台。2010年他和兩位同學只憑5美元資金共同創辦Bukalapak，而Bukalapak在印尼文的意思就是「擺攤做生意」。

　2011年Bukalapak平台上已經有1萬個賣家，此後用戶量快速成長，使公司預估市值在2017年突破10億美元，成為印尼四大科技獨角獸之一。2017年薩奇與團隊另外打造了連結小商家、消費者及上游供應商的電商平台Mitra Bukalapak。

(時報資訊)

#IPO #電商平台 #薩奇

主要市場指數

紐約道瓊
35369.09 -74.73(0.21%)
09/04
S&P500
4535.43 -1.52(0.03%)
09/04
Nasdaq
15363.52 +32.34(0.21%)
09/04
費半指數
3430.89 +19.56(0.57%)
09/04
日經225
29128.11 +584.60(2.05%)
09/03
南韓KOSPI
3201.06 +25.21(0.79%)
09/03
香港恆生
25901.99 -188.44(0.72%)
09/03
上證指數
3581.73 -15.31(0.43%)
09/03
深圳成指
14179.86 -97.47(0.68%)
09/03
英國FTSE
7138.35 -25.55(0.36%)
09/03
法國CAC
6689.99 -73.09(1.08%)
09/04
德國DAX
15781.20 -59.39(0.37%)
09/03

延伸閱讀