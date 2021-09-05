新的一周將迎來超級央行周，包括歐洲央行（ECB）、澳洲央行、馬來西亞央行與俄羅斯央行等，都將舉行利率決策會議，其中又以前兩家央行動向最受矚目。

ECB將於周四（9日）召開利率會議，鑒於歐元區經濟已逐步復甦，加上該地區通膨攀升到十年高點，根據路透對分析師調訪指出，該央行或許在會後宣布，自2022年第一季起開始啟動減債措施，不過它同時也將強調會持續買進債券至少直到2024年。

為援助受疫情重創的歐洲經濟，ECB曾在2020年3月推出1.85兆歐元緊急疫情資產收購計畫（PEPP）。該計畫預定在2022年3月到期。

歐盟統計局日前公布歐元區8月消費者物價指數，結果比2020年同期攀升3％，不僅高出市場預估的2.7％，更超出ECB設定的2％通膨目標。至於不含能源與食品物價的核心CPI也年升1.6％，創下2012年來最高紀錄。儘管ECB聲稱通膨飆升只是暫時現象，但該央行委員諾特（Klaas Knot）警告，在歐元區高通膨紅燈已亮起下，ECB有必要立即放緩債券購買速度。

另外，澳洲央行也將於周二（7日）召開利率會議。隨著近來當地疫情急遽升溫，該央行預定將在9月將每月購債額度從50億澳元降至40億澳元計畫也可能變數。據路透對分析師調查指出，雖有3／4受訪者仍相信該央行將會堅持減債計畫不變，也有25％表示，澳洲央行將延後實行時間。

澳洲近來疫情燒不停，由於確診人數不斷增加，包括雪梨、墨爾本與坎培拉等城市都已延長封鎖措施，影響所及，也讓該國經濟受到衝擊。

該央行曾在8月公布會議紀錄時提到，若全國抗疫封鎖措施，導致經濟復甦明顯受阻，澳洲央行可能延後減債計畫，或甚至增加債券購買。

(時報資訊)