上周晶圓代工雙雄台積電、聯電強漲效應，帶動市場追價買氣，推升加權指數重上季線及17,500點，周K線拉出連兩紅；本周盤勢續攻萬八關卡，市場聚焦晶圓雙雄續強行情及上市櫃公司8月營收兩大因素。

外資繼前周買超230.1億元後，上周擴大買超到905.6億元，其中3日外資大舉買超達320.8億元，加以上周自營商買超100.3億元及投信買超2.8億元，單周的三大法人買超金額出現睽違已久破千億、達1,008.7億元。另外資在期貨市場增持空單，3日外資台指期空單1萬9,816口，較前周五（8月27日）部位增持空單2,245口。

晶圓雙雄強漲是上周盤勢攻堅主要功臣，主要是晶圓代工漲價帶動晶圓雙雄下半年基本面業績穩定成長題材，上周外資買超台積電8.36萬張，而自8月24日來外資連九個營業日買超台積電達10.9萬張，占同期間法人累計買超量12.29萬張的88.9％；上周外資買超聯電22.7萬張，自8月25日來外資連八個營業日買超聯電達32.89萬張，占同期間法人累計買超量38.9萬張84.5％。

3日台積電股價收高620元，周漲幅3.51％，聯電股價也收高70元，周漲幅13.45％，如從8月20日波段低檔股價反彈以來，台積電漲幅12.52％，聯電漲幅更達28.68％。晶圓代工雙雄強漲也帶動矽晶圓、PA、封測等半導體相關股買氣連動上揚，3日半導體股指數收高431.27點，周漲幅4.02％，從波段低檔反彈以來則達12.20％。晶圓代工雙雄以及半導體類股周K線都是連兩紅，因此本周盤勢要持續攻堅萬八關卡，首要觀察台積電及聯電兩強的續漲力道。

其次在7月營收以及上半年財報公布後，加以台股重上季線及17,500點，指數接續朝萬八關卡邁進之際，市場緊盯上市櫃公司的8月營收，雖然之前被動元件及記憶體等部分電子次產業，傳出需求面減弱或是跌價雜音，但整體第三季為電子業產業營運旺季，法人多預期電子股業績面偏正向，只是因2020年第三季基期高，2021年第三季業績年增幅會趨緩。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意